Оксані лише двадцять, і вона студентка.

Поранену у Вугледарі кулеметницю із позивним "Ксена" нагородили. Захисниця отримала відзнаку від Франківської громади просто в палаті госпіталю, де зараз проходить лікування. Як почуває себе дівчина-воїн розповість Жанна Дутчак.

Оксані Рубаняк вручають найвищу нагороду від міста - відзнаку "За честь і звитягу". Дівчина вже третій тиждень відновлюється після важкого поранення.

Оксана Рубаняк, військовослужбовиця ЗСУ:

Я почуваюся зараз краще. Зараз мені потрібен спокій, щоб відновилася травма голови, яка відбулася там. І все зажило.

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська:

Їй не просто, але вона великий молодець, патріот, яка пішла добровільно служити й нині захищає Україну на Донеччині. Вона вже не перший раз поранена. Перший раз вона була набагато слабше поранена.

Оксані лише двадцять, і вона студентка. На фронті - з перших місяців війни. Служить кулеметницею в 72 окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Дівчина - єдина жінка у своєму кулеметному взводі. Має позивний "Ксена". Поранення отримала на Донеччині поблизу Вугледара під час артилерійського обстрілу.

Оксана Рубаняк, військовослужбовиця ЗСУ:

Коли евакуйовували нічого не бачила пару годин, потім вже краще бачила, все одно був поганий зір, бо осколок задів потиличну частину, і відповідно там знаходилась відділ мозку, який відповідає за зір. Я сказала: "Я хочу бачити". Зір майже відновився. Розумію що Бог оберіг, бо могло бути все значно гірше.

З поля бою захисницю евакуювали спершу в Дніпро, потім у Львів, нині вона доліковується в одній лікарень на рідній Івано-Франківщині.

Оксана Рубаняк, військовослужбовиця ЗСУ:

Мене прооперували, вийняли осколки, два ще є в мені. Але очікую, що їх з часом також виймуть.

Іван Лозяк, начальник хірургічного відділення військової частини:

Мінно-вибухова травма від 13 березня цього року. Вогнепальні осколкові поранення голови, спини, грудної клітки. Вдавлений перелом потиличної кістки, забій головного мозку другого ступеня.

Попереду на "Ксену" чекає ще тривалий курс лікування та реабілітації. Та потім вона планує знову повернутися на передову до побратимів.