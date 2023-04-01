У волинських медзакладах вдаються до комплексного хірургічного втручання при лікуванні поранених. Медики не обирають, що оперувати негайно, а що можна пізніше, бо будь-яке ураження потребує якнайшвидшого лікування. Зазвичай з хворим одночасно працюють дві і більше хірургічних бригад.

Нині Олександр відходить від операції. Вона в нього четверта. Волинські хірурги одночасно закрили рани на стегнах та над коліном, а в кисть руки вживили імплант із гомілки.

- Як Ви зараз почуваєтеся? - Та нормально. (посміхається)

Хлопець - військовослужбовець. І ще кілька тижнів тому був на передовій. Як був поранений, Олександр розказує буденно.

Олександр, поранений:

- Як поранило? - (посміхається)З танчика влупило, поранило. Прямо над головою був вибух. Сидів в окопі і прямо над головою рвонуло.

А миті після вибуху пам'ятає по хвилинах.

Олександр, поранений:

Є така захисна реакція організму, воно майже не боляче. Я просто намагався накласти собі турнікет. Я розумію, що мене ні руки, ні ноги не слухаються зовсім. Я зрозумів, що не зможу. Кричав хлопцям, що триста, триста. Прибігли хлопці, вже надавали допомогу. У нас такі хлопці. Бойове братство.

І саме своїм побратимам Олександр завдячує життям.

Олександр, поранений:

Хлопці спрацювали дуже злагоджено. З тим що… це зранку було і в світлий час не евакуюють поранених. За мною прилетіла беха на пєрєдок, по ній лупило, мене хлопці тягнули під обстрілами, але витягнули. Погрузили в беху мене зразу на евак і евакуювали, прямо зразу.

Спочатку був польовий шпиталь, потім одна лікарня...

Там вже зробили рентгени. І там же опять не зашивали нічого, повитягували такі уламки…які зверху були вже.

А тоді - друга… Сюди, у волинський медзаклад, Олександр потрапив на початку березня з численними ушкодженнями руки та ніг. Лікарі призначили операцію. Її особливість в тому, що медики проводили комплексне втручання: одночасно оперували руку та обидві ноги.

Проводимо етап закриття дефектів правого стегна та лівого колінного суглоба власними тканинам. Як правило, ці операції на кисті проводять під джгутом. Унікальність цього джгута в тому, що зменшує затискання нерва на тривалий час під джгутом.

Аби рука Олександра повністю відновилася, хірурги беруть імплант із гомілки.

Микола Пемпко, керівник напрямку "Хірургія кисті":

Я думаю, функція буде в пацієнта добра.

Лікарі говорять, що у медзаклади потрапляють поранені здебільшого із множинними травмами. Тому співпраця кількох хірургічних бригад дозволяє оперувати за добу більше пацієнтів. Крім того, оптимальним є і зменшення для хворого кількості наркозів.

Вікторія Савчук, комбустіолог лікарні:

Життєздатність лоскута буде видно на другу-третю добу. Реабілітаційний період розпочнеться після загоєння ран через 2 тижні.

Попереду у Олександра ще не один місяць лікування та реабілітації. Та попри це хлопець не втрачає оптимізму.