Від початку повномасштабної війни в Україні постраждали майже півтори тисячі дітей.

Дітей, які постраждали від російської агресії, підтримали у Голлівуді. Зірки світового кінобізнесу, режисери та актори відомих стрічок підставити плече та знайшли ті слова, які зараз необхідні малечі. В Україні стартував благодійний проєкт "Будь світлом", автор якого - Посол фонду ООН Христина Катракіс.

Перша зустріч голлівудського продюсера із дітьми відбулася через інтернет в одній зі львівських лікарень. Черльз Веслер саме знаходився у джунглях де шукав локації для нового фільму.

Замість лікарів - голівудські зірки, зімість уколів - солодощі. В лікарняній залі дитячого медзакладу Львова у маленьких пацієнтів незвичний день.

Без усмішки на обличчі 16-річний Микита із Бахмута. У січні, в рідному місті, хлопець потрапив під мінометний обстріл.

Микита Брозголь, пацієнт лікарні:

Племінника вбило на місці, 14 років. Брату рідному, йому з почкою операцію робили там. Осколок.

В самого Микиту влучило 6 осколків. Один із них застряг біля серця.

Микита Брозголь, пацієнт лікарні:

Я вже на підлозі лежав, коли прокинувся, біль я не чув зовсім, просто дихати було важко і кров з рота сильно йшла.

Власних поранень Микита не злякався. Страшно стало за рідних.

Микита Брозголь, пацієнт лікарні:

Не за себе, а за племінника. Я не знаю, те, що постраждав, воно не страшно. Воно боляче, але не страшно. А страшно - це коли на твоїх очах вбивають людину, а ти нічим допомогти не можеш. Камінь в душу ліг і все. Це пробачити неможливо буде.

Микита та інші діти війни - не одні. Їх підтримують у цивілізованому світі. Плече допомоги підставив голівудський продюсер Чарльз Веслер, відомий у світі комедійними стрічками.

Чарльз Весслер, продюсер:

Якщо порівняти те, що робить росія з Україною, то зняти фільм голлівудський - це не важко.

Під час спілкування із дітьми голлівудський продюсер перебував у джунглях. Там шукав нові локації для наступного фільму.

Чарльз Весслер, продюсер:

Кожен день - це як лотерея на зйомках фільму. Наприклад, сьогодні я шукаю нову локацію. Їх ще не бачив режисер і одночасно я підбираю акторів, які будуть грати головну роль у наступному фільмі.

Голлівудський продюсер, незважаючи на свій важкий графік, вислухав та відповів на питання кожного пацієнта. Найбільше дітей цікавило, які автівки використовують на зйомках та скільки треба часу, щоб створити фільм.

До онлайн спілкування доєдналися інші діти, які постраждали від обстрілів російських військових.

Саша - з Маріуполя, а Артем – із-під Києва. Проходять протезування і лікування, їм зробили нову ногу. Артем залишився без руки. Його власний батько прикрив своїм тілом. Вони такі як ви, ви не одні. Все буде добре.

Від початку повномасштабної війни в Україні постраждали майже півтори тисячі дітей. Близько тисячі отримали поранення різного ступеню тяжкості. І їм сьогодні потрібна неабияка підтримка. Це головна мета нового благодійного проєкту "Будь світлом" заснованого Христиною Катракіс - послом ООН.

Христина Катракіс, засновниця проєкту, посол ООН:

Його мета - просто привернути увагу. Привернути увагу всесвіту, спільноти до питань України. До питань дітей, які втратили свої кінцівки. Мені здається, що справжні супер герої - це ці дітки. І так приємно бачити, як вони дивляться на своїх героїв.

До проєкту долучилися чимало інших відомих голівудських зірок. Найступну зустріч із дітьми проведе актор-супергерой Пол Радд.