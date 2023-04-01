Відсьогодні і за електронним рецептом знеболювальні, гормональні, серцеві, проти тиску. Загалом майже 60% ліків в аптеках тепер продаватимуть за випискою лікаря: як паперовою, так і електронною. Напередодні через це в аптеках був ажіотаж. Українці вишикувалися в черги, аби купити медикаменти.

Ольга Лучек розкаже про ситуацію у Чернівцях.

Знайомтеся, це жителька Чернівців Сільва Степанівна. Їй 71. Вона часто скаржиться на підвищений артеріальний тиск та проблеми із серцем. Аптеки відвідувати їй доводиться чи не щодня. Інформацію про те, що з 1 квітня більшість препаратів видаватимуть за електронним чи паперовим рецептом вперше чує від нас. Новина її спантеличила.

Сільва Степанівна, жителька Чернівців:

Я не за, я проти, звичайно, тому що за кожної дрібнички бігти до лікаря виписувати, черги такі великі всюди, і не завжди ти можеш, f раптом треба якісь каплі чи що, то біжи до лікаря,

Але закуповуватися наперед в аптеці не збирається, бо це затратно. Дістає нам з сумки кілька пластинок таблеток від серця та тиску. На цьому запасі планує протягнути якнайдовше, бо сил йти до лікаря за рецептами, каже, не вистачає.

Сільва Степанівна, жителька Чернівців:

Те, що вдома якісь залишки є, тим і будемо поки. То раніше якось легше було підійти до сімейного, а зараз черги ж такі, все одно черги, якби не було.

Німесил, каптоприл, етиловий спирт відсьогодні без електронного рецепта вже не придбати. До рецептурних лікарських засобів належать також антибіотики, протисудомні, гормональні, протизаплідні, препарати для нормалізації артеріального тиску, серцевих хвороб і деякі антигістамінні. Таке нововведення необхідне задля нашого ж здоров'я, переконують медики. Якими б звичними та безпечними препарати не здавалися, їх застосування має контролюватися лікарем.

Наталія Свестун, директорка Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОВА:

Наші пацієнти дуже люблять самолікування проводити. Не повинно так бути. Для цього є пацієнт і є лікар. Тому що в кожної людини з цим захворюванням є ще інші супутні захворювання. І цей препарат буде не дієвий.

Аби отримати електронний рецепт на ліки, треба звернутися до сімейного лікаря, та не обов'язково мати з ним декларацію. Далі пацієнту сформують призначення та електронний рецепт, потім надсилають смс-код на телефон.

Наталія Свестун, директорка Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОВА:

Якщо людина має хронічні захворювання, тривалий час проходить лікування, вона може звернутися до лікаря за телефоном і сказати, що вже закінчується цей препарат, лікар може виписати дистанційно продовження рецепта. Пацієнт з цим електронним рецептом звернеться в аптеку.

Йдемо до однієї з чернівецьких аптек. Великих черг немає. Але все ж є ті, хто скористалися останнім днем, щоб закупити ліків наперед. Пані Вікторія розраховується на касі й показує нам кілька упаковок.

Вікторія, жителька Чернівців:

Останній день тому й прийшла, хто його знає, як то буде далі, придбала сердечні й від тиску. Зараз такий час, що треба трошечки думати й про серце своє і тиск.

І хоча жінка зізнається, що процедура придбання ліків тепер буде дещо незручною, але намагається поставитися до нововведення з розумінням.

Вікторія, жителька Чернівців:

В гуглі подивився, ніби то підходить, бере, а то може й не треба, а вже як лікар, але єдине, що зараз лікар має більше оцим займатися, ніж прийомом.

Рецептурними є майже 60 відсотків зареєстрованих в Україні лікарських засобів. Інші, які не вимагають обов'язкового призначення лікарем, можна, як і раніше, придбати в аптеці без спеціального рецепта.

Галина Мельник, засновниця медико-фармацевтичної мережі, докторка фармацевтичних наук:

Не повинно бути проблем. Тут єдина проблема може бути, якщо не буде системно працювати лікар. Важливо, щоб лікарі виписували рецепти, аби пацієнт даремно не проходив лишні кілометри.

Виписати електронний рецепт може будь-який спеціаліст державного, комунального або ж приватного медзакладу. Єдина вимога - пацієнт має бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров'я.

Наталія Свестун, директорка Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОВА:

Для людини воно нічим не погіршується, тому що, якщо це молода людина і звернулася, вона собі на телефон отримує електронний рецепт, якщо це старші люди, які не вміють користуватися, отримуватимуть паперовий рецепт, і звернуться в аптечну мережу.

Щодо корвалолу - то без рецепта можна придбати у флаконах до 50 мілілітрів. Електронний рецепт дійсний місяць, а на ліки, що містять наркотичні та психотропні речовини - 10 днів.

До кінця воєнного стану лікар зможе виписувати рецепти й на паперовому бланку, або ж видрукувати дані з кодом для придбання.