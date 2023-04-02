"Першоквітневий жарт": у Німеччині закликали Україну "помиритися" з росією [ Редагувати ]
Німецькі соціал-демократи та працівники деяких профспілок опублікували звернення, у якому закликають Україну якнайшвидше помиритись з росією заради припинення війни.
Про це пише Berliner Zeitung.
Ініціатором заяви є історик Петер Брандт, син колишнього німецького канцлера Віллі Брандта. Його також підтримали колишній голова Німецької федерації профспілок Райнер Хоффманн і в минулому член бундестагу Міхаель Мюллер.
Вони звернулись із закликом до канцлера Олафа Шольца, щоб Німеччина разом із Францією працювала над тим, щоб переконати Бразилію, Китай, Індію та Індонезію виступити посередниками у швидкому припиненні вогню в Україні.
"Це був би необхідний крок, щоб зупинити вбивства і знайти шляхи до миру. Тільки тоді можна буде прокласти шлях до загального порядку безпеки в Європі", - сказано в заяві.
На заяву відреагував заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник у своєму Twitter. Він нагадав, що українці ніколи не погодяться на мир з росією, і не віддадуть окупантам свої території.
"Ідіть до біса зі своєю маразматичною ідеєю досягнення "якнайшвидшого припинення вогню" і "укладення миру тільки з росією". Українці відкидають цю нісенітницю", - написав він.
Hallo Peter Brandt & Co., schert euch zum Teufel mit eurer senilen Idee, einen “schnellen Waffenstillstand” zu erreichen und “den Frieden nur mir Russland zu schaffen”.— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 1, 2023
Die Ukrainer lehnen diesen Firlefanz ab. Punkt. Schönen Samstag noch https://t.co/6Ex2EKyBEG pic.twitter.com/R4Z5y9nx9C
Водночас його наступник на посаді посла України в Німеччині Олексій Макєєв у коментарі для DW заявив що подібний заклик скоріше за все першоквітневий жарт.
"Цей заклик до миру - не першоквітневий жарт. Це відвертий цинізм щодо численних жертв російської агресії"", - сказав він.
Він заявив, що зважаючи на жорстоку російську агресивну війну проти України єдиним можливим закликом до миру є: "Пане Путін, негайно виведіть свої війська з усієї української території!"
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