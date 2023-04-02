Німецькі соціал-демократи та працівники деяких профспілок опублікували звернення, у якому закликають Україну якнайшвидше помиритись з росією заради припинення війни.

Про це пише Berliner Zeitung.

Ініціатором заяви є історик Петер Брандт, син колишнього німецького канцлера Віллі Брандта. Його також підтримали колишній голова Німецької федерації профспілок Райнер Хоффманн і в минулому член бундестагу Міхаель Мюллер.

Вони звернулись із закликом до канцлера Олафа Шольца, щоб Німеччина разом із Францією працювала над тим, щоб переконати Бразилію, Китай, Індію та Індонезію виступити посередниками у швидкому припиненні вогню в Україні.

"Це був би необхідний крок, щоб зупинити вбивства і знайти шляхи до миру. Тільки тоді можна буде прокласти шлях до загального порядку безпеки в Європі", - сказано в заяві.

На заяву відреагував заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник у своєму Twitter. Він нагадав, що українці ніколи не погодяться на мир з росією, і не віддадуть окупантам свої території.

"Ідіть до біса зі своєю маразматичною ідеєю досягнення "якнайшвидшого припинення вогню" і "укладення миру тільки з росією". Українці відкидають цю нісенітницю", - написав він.

Hallo Peter Brandt & Co., schert euch zum Teufel mit eurer senilen Idee, einen “schnellen Waffenstillstand” zu erreichen und “den Frieden nur mir Russland zu schaffen”.

Die Ukrainer lehnen diesen Firlefanz ab. Punkt. Schönen Samstag noch https://t.co/6Ex2EKyBEG pic.twitter.com/R4Z5y9nx9C — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 1, 2023

Водночас його наступник на посаді посла України в Німеччині Олексій Макєєв у коментарі для DW заявив що подібний заклик скоріше за все першоквітневий жарт.

"Цей заклик до миру - не першоквітневий жарт. Це відвертий цинізм щодо численних жертв російської агресії"", - сказав він.

Він заявив, що зважаючи на жорстоку російську агресивну війну проти України єдиним можливим закликом до миру є: "Пане Путін, негайно виведіть свої війська з усієї української території!"