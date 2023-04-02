Побиття військового священниками у Хмельницькому: люди штурмують храм (відео) [ Редагувати ]
До храму, де священники Української православної церкви Московського патріархату побили військового, збираються люди. Вони хочуть почути від ченців пояснення своїх дій.
Про це повідомляє "Суспільне".
"Поблизу хмельницького Свято-Покровського кафедрального собору зібралось близько 50 людей. Вони кажуть, що хочуть почути пояснення, чому побили військового. З ними спілкується священник храму Олександр Рибчинський", - йдеться у повідомленні, опублікованому о 15:30.
Нагадаємо, у неділю, 2 квітня, з'явилося відео, на якому священники УПЦ Московського патріархату просто у храмі побили добровольця Збройних сил України. Військовий запитав у церкві: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?".
Після цього ченці та деякі прихожани цієї церкви накинулися на хлопця та виштовхали на вулицю, скрутивши його.
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