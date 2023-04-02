До храму, де священники Української православної церкви Московського патріархату побили військового, збираються люди. Вони хочуть почути від ченців пояснення своїх дій.

Про це повідомляє "Суспільне".

"Поблизу хмельницького Свято-Покровського кафедрального собору зібралось близько 50 людей. Вони кажуть, що хочуть почути пояснення, чому побили військового. З ними спілкується священник храму Олександр Рибчинський", - йдеться у повідомленні, опублікованому о 15:30.

Нагадаємо, у неділю, 2 квітня, з'явилося відео, на якому священники УПЦ Московського патріархату просто у храмі побили добровольця Збройних сил України. Військовий запитав у церкві: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?".

Після цього ченці та деякі прихожани цієї церкви накинулися на хлопця та виштовхали на вулицю, скрутивши його.