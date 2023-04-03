Станом на ранок понеділка, 3 квітня, українські військові ліквідували за добу 610 російських військових, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 175160 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Крім того, ЗСУ знищили 7 ББМ та 13 БПЛА.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.23 орієнтовно склали: