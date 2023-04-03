Побиття у храмі. У Хмельницькому у Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ під час недільного богослужіння побили військового. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. А ввечері того ж дня хмельничани влаштували мітинг під стінами храму. Тисячі людей підписали петицію про перехід собору до ПЦУ, а тимчасова комісія провела інвентаризацію майна і опломбувала релігійну споруду. Всі деталі - у сюжеті Марічки Золотої.

За лічені години розлетылося по соцмережах і спричинило вибух обурення! На кадрах видно, як люди у цивільному і чоловік, схожий на священнослужителя, бʼють та виганять із храму чоловіка у військовій формі.

Чоловік у військовій формі - це Артур Ананьєв. Після служби у 19-тому стрілецькому батальйоні, 23-річний доброволець демобілізувався, адже змушений доглядати за хворими батьками. Того дня, каже, вирішив піти на богослужіння до Собору, а опинився у медзакладі.

Артур Ананьєв, військовослужбовець ЗСУ:

Я запитався в людей: скільки ще повинно загинути людей, для того, щоб вони перестали молитися московським попам.

Перше - це скасувати неправомірно призначене мені адміністративне правопорушення, а також судити московського попа.

Представник Кафедрального Собору, де стався конфлікт, запевняє: людина, яка розпустила руки - то не священник.

Олександр Рибчинський, старший священник Свято-Покровського Кафедрального соборі УПЦ:

Всі священнослужителі стоялив алтарі, молилися. Священнослужителі не брали участь в цьому. - А хто той чоловік в рясі? - Це був помічник. Звичайно, шкодуємо, що це сталося. Бо не можна взагалі рукоприкладством займатися. А тим більше - в храмі.

За фактом побиття військовослужбовця слідчі поліції розпочали досудове розслідування.

Інна Глега, керівниця слідчого комітету ГУ НПУ у Хмельницькій області:

Провадження відкрито за ч.2 ст. 296 ККУ - це хуліганство. Наразі поліцейські працюють з усіма учасниками, свідками та очевидцями події, з метою встановлення усіх деталей та обставин того що сталося і призвело до цього конфлікт.

Того ж дня до Собору прийшло кілька тисяч хмельничан. Сутичок поліція не допустила. Мітингувальники вимагали покарати кривдників військового і перереєструвати релігійну громаду.

Хто проти переходу? Хто утримався? Не видно. Вітаю. Слава Україні! Героям слава! Одна єдина, соборна Україна!

На загальних зборах було прийнято рішення про перехід парафіян до православної церкви України. Священники добровільно передали ключі від усіх приміщень і залишили територію храму.

Юрій Смаль, голова парафіяльної Ради Хмельницької Єпархії ПЦУ:

На даний момент зловживань чи викрадення ми не помітили. Працює робоча група, яка займається цим процесом.

У соборі вже провели богослужіння українською мовою. Вже у вівторок відбудеться сесія міської ради. На ній мають ухвалити рішення про термінове розірвання дозволів на користування земельними ділянками для УПЦ на території Хмельницької громади.

Олександр Симчишин, міський голова Хмельницького:

Зараз готується проєкт рішення, попередньо це 29 земельних ділянок, на яких є різні релігійні споруди. Це не обовʼязково храми УПЦ.

Тим часом правоохоронці продовжують досудове розслідування.