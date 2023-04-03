І від великої допомоги до скромнішої, але не менш важливої. Волонтери знайшли спосіб полегшити життя на деокупованих територіях, де гостро постала транспортна проблема. Адже розбитими дорогами іноді можна пересуватися, якщо не пішки, то максимум на велосипеді. Як саме допомагають - бачив Анатолій Журавльов.

Сьогодні в цій невеличкій веломайстерні в Києві робота кипить!

Волонтери ремонтують велосипеди, що потім відправляться на деокуповані українські території.

Анна Потоскуєва, координаторка проєкту "Сміливі велосипеди":

Там дійсно є великі проблеми з транспортом. Бо багато, хто залишився без свого транспорту після окупації, плюс там є багато проблем взагалі з транспортом громадським - він, зазвичай, там не ходить. Там багато розбитих доріг, по яких просто не проїхати, наприклад, машинами. І є історії, коли люди просто обмінювали на щось велосипеди в сусідів, щоб декілька годин поїздити на них, кудись дістатись.

Саме дізнавшись про такі проблеми місцевих - у волонтерів і виникла ідея забезпечувати їх особистим двоколісним транспортом. У цьому допомагають закордонні колеги по добрій справі.

Анна Потоскуєва, координаторка проєктe "Сміливі велосипеди":

Отримали ми з Амстердаму вже чотири фури - це близько тисячі велосипедів. Ми вже охопили 5 областей: Харківщина, Донеччина, Херсонщина, Миколаївщина і Київщина. Відправлено вже близько ста велосипедів відремонтованих. І ще деяка кількість - невідремонтованих. Бо ми питаємо людей, якщо вони хочуть швидше отримати велосипеди й відремонтувати самостійно, то ми їх відправляємо одразу, бо вони є в наявності.

Олексій Хворостенко, власник веломайстерні:

Я власник майстерні й запросив "Сміливих", щоб допомогти їм з ремонтом велосипедів. Наскільки я зрозумів - вони з такими наклейками, котрі були вилучені поліцією з вулиць за неоплату паркування. І вони простояли багато на вулиці. Ну і типові проблеми - ланцюги, пробиті колеса, якісь окремі іржаві запчастини.

Олексій тут - головний майстер і вчитель для волонтерів. Серед них - багато велолюбителів. Тож кожен двоколісник вони ремонтують наче свій.

Ігор, волонтер:

Другий раз сюди прийшов. Моя мотивація була навчитися ремонтувати велосипеди й допомогти людям. Я просто звик кататися на горних велосипедах, там трошки інші механізми.

Вікторія, волонтерка:

Допомагає, так би мовити, і шевелити мізками трошки в такому плані, як механік, тому цікаво. І дружня атмосфера. Хочеться внести свою лепту ще трошки в перемогу і допомогу людям.

Основний кістяк складають 20 волонтерів. Хтось приходить частіше, хтось - рідше. Та за одну толоку іноді вдається відремонтувати п'ять велосипедів!

Анна Потоскуєва, координаторка проєкту "Сміливі велосипеди":