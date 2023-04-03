Раніше працювали на російські силові структури, тепер влаштувалися у великих західних корпораціях.

Зміна профілю. Програмісти, які виконували замовлення російських спецслужб, нині працюють на великі західні компанії. Таку інформацію оприлюднила низка авторитетних міжнародних видань. Хто ці люди? Як їм вдалося влаштуватися на роботу? І з якою метою? Тетяна Логунова розкаже.

Раніше працювали на російські силові структури, тепер влаштувалися у великих західних корпораціях. Низка авторитетних міжнародних ЗМІ провела спеціальне розслідування і з'ясувала: програмісти, які виконували замовлення міністерства оборони росії, ФСБ та служби зовнішньої розвідки росії, у розпал війни в Україні спокійно знайшли роботу на Заході. Зокрема, в Німеччині.

За даними журналістів, майже 90 колишніх співробітників такої собі IT-компанії "Вулкан" нині прилаштувалися у європейських корпораціях. Зокрема, це німецький концерн "Siemens", компанії "Booking" та "Trivago", що займаються організацією та бронюванням подорожей.

Московська компанія "Вулкан", про яку дотепер ніхто нічого не знав, потрапила в поле зору журналістів не випадково. Одразу після нападу росії на Україну, невідомі передали медійникам архів з інформацією про цю фірму. Розслідувачі опрацювали його, перевірили на достеменність і оприлюднили сенсаційне розслідування.

З'ясувалося, що компанія, яка не потрапила до жодних санкційних списків, виконувала спеціальні підряди російських силових структур. Наприклад, розробляла програмне забезпечення, за допомогою якого російські спецслужби здійснювали масштабні кібератаки проти критичної інфраструктури.

А ще програмісти "Вулкану" розробили програму під кодовою назвою "Амезит", що дозволяла стежити за користувачами інтернету, блокувати "неправильні" сайти та організовувати "фабрики тролів". Боти, створені за допомогою "Амезиту", брали участь, у компанії проти Гілларі Клінтон напередодні президентських виборів у США. І поширювали інформацію про втручання американського уряду у вибори в інших країнах.

Як, коли й головне - з якою метою - колишні російські програмісти влаштувалися на роботу у західні компанії - запитання відкрите. Концерни, де вони нині працюють, офіційних коментарів на цю тему поки не давали. Тільки у "Siemens" повідомили, що проводять внутрішнє розслідування. І повідомлять про його результати згодом.

Цікаво, що німецький уряд постійно попереджає про загрозу кібератак, за якими стоять російські спецслужби. Вони почастішали на початку цього року, після того, як офіційний Берлін ухвалив рішення передати Україні танки "Леопард". Російські хакери намагалися атакувати підприємства з виробництва зброї, державні та фінансові інституції, аеропорти та енергетичні компанії.