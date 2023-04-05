"Нічне полювання" під Бахмутом: снайпери ССО показали відео [ Редагувати ]
У районі Бахмута сили Спеціальних Операцій ЗСУ продовжують бити ворога. Військові показали нічну роботу снайперів. Про це повідомляє ССО в Telegram.
Снайпери показали, як "полюють" вночі на російських окупантів, які намагаються штурмувати позиції ЗСУ.
В нічну пору доби, ворог намагається просуватися та штурмувати позиції Сил оборони на зазначеному напрямку. Наші воїни постійно ведуть спостереження, виявляють та знищують живу силу противника з різних дистанцій та різним калібром.
Захисники додають, що протягом декількох останніх днів снайперські пари ССО у районі Бахмута знищили понад 10 окупантів.
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