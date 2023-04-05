Підтримати бойовий дух українських захисників. Гравці футбольного клубу "Динамо" Київ провідали у госпіталі українських військовослужбовців, спецпризначенців Нацгвардії, які виконували бойові завдання в найгарячіших точках. Зараз бійці перебувають на лікуванні в одному з медзакладів столиці. Серед них - спецпідрозділ "Омега", який відзначає свій ювілей - 20 років з Дня створення підрозділу. Як пройшла зустріч футболістів з військовими дивіться в сюжеті.

Ось в такій теплій атмосфері українські герої, військовослужбовці Нацгвардії спілкуються зі своїми кумирами - гравцями футбольного клубу "Динамо" Київ. Футболісти приїхали висловити подяку і підтримати бойовий дух бійців, поки вони перебувають на лікуванні у госпіталі.

Сергій Сидорчук, капітан ФК "Динамо" Київ:

Для нас - це дуже важливо відвідувати саме наших героїв. Це, якщо чесно, завжди дуже важко дається суто психологічно. Я не можу собі уявити, як вам там. Я багатодітний батько. І сьогодні я хочу сказати дякую не тільки від самого "Динамо" Київ, а від моєї родини. Дякую вам величезне за те, що мої діти можуть жити спокійно.

І традиційний "ритуал" - футболісти ставлять свої автографи на сувенірах, які привезли бійцям. Більшість з яких вболівальники команди "Динамо". Медики кажуть, для військовослужбовців такі зустрічі - справжній заряд позитиву.

Іван Яворський, головний лікар:

Для них це дуже важливо психологічно для того, щоб допомогти їм вийти з цього стану, в який, на жаль, ця жорстока війна їх кинула. І багато з них у своєму серці ще мають цей страх, мають це жахіття цієї пережитої війни. І такі зустрічі вони допомагають відкритись, звільнитись від цього зла. Я бачив їхні очі, я бачив, як вони світяться.

Олександр Мутель, голова Фонду "Загін спецпризначення "Омега":