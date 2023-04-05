"Укрпошта" відкрила виставку іноземних поштових марок, які були виготовлені протягом року великої війни на знак солідарності з нашим народом. На заході були присутні українські дипломати, посли іноземних держав, очільники національних поштових компаній. А ще моя колега Ярина Марків. Вона все бачила.

В серці "Укрпошти" головпоштамті зібралось чимало людей. Ні, не на презентацію чергової фірмової марки "Укрпошти", а на виставку іноземних поштових випусків. П'ятнадцять країн світу долучилися до благодійної акції "Солідарні з Україною", зокрема це Латвія, Естонія, Польща, Австрія, Хорватія, Молдова, Чехія, Люксембург, Іспанія, Литва, Франція, Канада, Словаччина, Португалія, Італія. І упродовж 2022 року вони створили поштові марки на знак солідарності з нашим народом і підтримки України, зокрема й фінансової. Виручені кошти з продажів частково або повністю країни спрямували на допомогу українцям.

Ігор Смілянський генеральний директор "Укрпошти":

Дякую всім за підтримку. Дійсно, "Укрпошта" пробує допомагати нашій армії боротись за думки, за серця людей по всьому світу. Мені дуже приємно, що є велика кількість наших друзів, які допомагали нам і з гуманітарними вантажами, і з марками.

Євген Перебийніс заступник міністра закордонних справ України:

Ці марки також можуть бути зброєю згуртування всіх наших друзів навколо нашої спільної перемоги. Ми провели кілька аукціонів, де продавали ці ваші марки, де з них виручили великі кошти. І ці гроші також пішли на закупівлю зброї.

Провідними мотивами дизайну марок є національні символи, знаки єднання та голуби миру. Зокрема на поштовій марці Канади під назвою "Help for Ukraine" зображений соняшник - національний квітковий символ України. А на поштовій марці "Ми з вами" зображене рукостискання в національних кольорах прапорів Польщі та України, що підкреслює єдність, спільні цінності й польську підтримку. Однойменну назву "Ми з вами" має і блок марок зі спеціальним конвертом, які виготовила пошта Латвії 10 березня 2022 р. Це перший поштовий випуск на підтримку України. Очільник Пошти країни Латвії сьогодні присутній на виставці.

Марцис Вілцансу, генеральний директор Пошти Латвії:

Так, дійсно, ми були першою адміністрацією, яка випустила марку на підтримку України. Ідея була створити марку і передати більшу частину прибутків на допомогу українцям у цій страшній війні. Ми підтримуємо вашу перемогу. І "Укрпошта" також дуже важлива частина для кожного з нас.

Крім того, "Укрпошта" на знак подяки країнам організувала ось такі 15 поштових скриньок під кожну країну. І кожен охочий відвідувач виставки може кинути в них лист подяки, які організатори виставки обіцяють доставити до адресата, наприклад, до пошти Іспанії чи Франції.

Всі марки доступні до продажу - переглянути та замовити їх можна на офіційному сайті. Тож можна купувати, клеїти на конверти та відправляти листи. Хай марки розлітаються світом.