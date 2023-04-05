Військовий експерт розповів, коли Україна стане членом НАТО (ексклюзив) [ Редагувати ]
Військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, чи може Україна розраховувати на вступ до НАТО після перемоги у війні з рф.
"Перемогу можна назвати гарантією для України. Але треба розуміти, що НАТО не буде приймати Україну в Альянс, поки ми не закінчимо війни. Кінець нашої війни - це повернення кордонів до 1991 року. Коли ми кажемо про перспективу, вона не короткострокова. Це більше середньострокова перспектива. Після завершення війни дійсно Північноатлантичному Альянсі потрібно така армія, НАТО саме, така армія як українська", - каже експерт.
Зараз співвідношення сил змінюються не на користь рф, каже експерт.
"Якщо ми звернемо увагу, останні 1,5 року вона (росія - ред.) займається тим, що деморалізує свою армію. Вона займається демілітаризацією своєї ж армії. росія може тільки погрожувати, але вона ніколи не здійснить агресивної дії по відношенню до країни НАТО. Фінляндія вже є членом Північноатлантичного Альянсу. І фактично можна казати, однією країною, для якої є реальна загроза від росії стало менше", - додав він.
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