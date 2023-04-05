Український бізнес потроху відновлюється, перелаштовується та розвивається. Але до довоєнного рівня повернутися йому найближчим часом не вдасться. Такі прогнози економістів. Чимало підприємств зруйновано, частина людей виїхала, а в тих, хто залишився через інфляцію впала купівельна спроможність.

Якщо рік тому держава ввела пільги для українських підприємців, то зараз планує їх скасувати. Бо саме податки - джерело фінансування для потреб оборони. Яна Танчак розкаже докладніше.

Ми зустрічаємося з Вікторією у її власному закладі. Дівчина відкрила кав'ярню-студію манікюру - саме коли розпочався блекаут.

Вікторія Іванкова, власниця кав'ярні-студії манікюру:

За тиждень, два після початку ремонту почали відключати світло. І на тому етапі, якби не мій чоловік, я вже була на межі розпачу, тому що почала зневірюватися у всьому цьому. Відключали світло, стіни не сохли. Але якось з горем пополам, зі сльозами на очах все пережили. І слава богу працюємо.

Вікторія - перекладач з іспанської мови, працювала за професією. Але відкрити власну справу завжди було її мрією.

Вікторія Іванкова, власниця кав'ярні-студії манікюру:

Почалася пандемія, потім почалася війна. Я знову ж таки хотіла все це відкласти. Я думала: ні, не можу взяти на себе таку відповідальність, відмовитися зараз і побігти за своєю ідеєю, але пройшов час і трохи більше ніж за пів року чоловік все-таки мене вмовив, він мене підтримав. Він каже: наступного року прилетять інопланетяни в Україну, і ти знову відмовишся.

Обстріли, відключення світла, зниження доходів населення - це лише невеликий перелік того, з чим зараз стикаються ті, хто наважується розпочати власну справу.

Вікторія Іванкова, власниця кав' ярні-студії манікюру:

Я думаю, що і в мирний час приводити нових клієнтів, гостей -це справа не з легких, тому що конкуренція завжди дуже висока. Я думаю, що нас вже нічого не зламає, якщо ми відкрилися в блекаут, вистояли, то все буде добре, будемо працювати.

Мужністю та витримкою українців захоплюється весь світ. Пам'ятаєте ці кадри, як салони краси працювали у підземних паркінгах під час обстрілів і продовжували робити манікюр, а тендітні дівчата з легкістю заводили генератори під час відключень світла.

За час війни в Україні було відкрито понад 200 тисяч нових ФОПів. У лідерах - Київ, Дніпропетровщина та Львівщина. Частина ФОПів відкривалася завдяки грантам, які можна отримати від держави. Ось як це зробили Альона та її мама, що відкрили арткафе в Дніпрі.

Альона Пилипенко, менеджер кав'ярні:

Ми дізналися, що наша країна допомагає малому бізнесу. Видає гранти й вирішили спробувати. Бо брати кредити, не хотілося, а тут держава допомагає, і чому б не скористатися такою можливістю. Ми отримали 250 тисяч гривень. Загалом ми їх вже витратили.

250 тисяч гривень пішло на оренду приміщення, ремонт, придбання меблів та спецобладнання. Дніпрянки хотіли зробити щось дуже унікальне. Арткафе повноцінно працює вже понад 4 місяці. І лише зараз не у збиток. Альона зізнається, аби сьогодні із посмішкою розповідати про родзинки кав'ярні, треба було подолати чимало викликів. Перший - рахунки, які потрібно сплачувати. Ще один з викликів, це відвідувачі. Аби знову не залазити у борги, Альона шукає нові варіанти заробітку.

Альона Пилипенко, менеджер кав'ярні:

Тут досить велика оренда, досить велика комуналка. Але з будь-якої ситуації можна вийти. Можна позичити гроші, можна заробити їх іншими шляхами. Ми, наприклад, зараз аби це було не просто кав'ярнею, ми проводимо тут різні заходи. І з них теж заробляємо.

На відкриття власного бізнесу держава може надати від 50 до 250 тисяч гривень. Від вас потрібна лише цікава ідея. І робочі місця.

Українська економіка нині стабілізувалася, кажуть економісти. Зростання стало особливо помітно, коли деокупували частину території й туди почали повертатися підприємці.

Валерій Клочко, економічний експерт:

Бізнеси. які постраждали найбільше - це безумовно туризм, машинобудування, також спочатку було перевезення, логістика, але зараз вона почала суттєво відновлюватись. Торгівля, ритейл звісно він не потерпає, він залишається на тому ж рівні, а той вище.

У березні минулого року Верховна Рада запровадила низку податкових пільг для бізнесу: скасували перевірки та штрафи, а компаніям з оборотом до 10 мільярдів гривень дозволили перейти на спрощену систему оподаткування та замість ПДВ у розмірі 20% та податку на прибуток у розмірі 18 - платити лише 2 відсотки.

Данило Гетьманцев, голова комітету ВР з питань фінансів:

Ми вважаємо, що 2% податок відіграв свою роль і погоджуємося з МВФ, що його наразі треба скасовувати з 1 липня. Цим податкова система і приводиться до тих правил, які існували в мирний час, до початку активної фази війни.

І перевірки, і штрафи повернуть. Адже державі потрібні гроші. До війни податки приносили в бюджет щомісяця близько 130 мільярдів гривень. Зараз лише 80. А саме кошти від податків йдуть на оборону, Україна не має права використовувати на це гроші від західних партнерів. В міністерстві фінансів можливе повернення до довоєнної системи оподаткування поки не коментують. Тим часом економісти визнають - бізнесу буде нелегко.

Ілля Несходовський, економіст:

Бізнесу буде важко в таких умовах працювати. Враховуючи те, що ти постійно маєш пояснювати: чому тобі розбомбили, умовно кажучи, якийсь твій склад, чому твій постачальник вже інший.

Водночас уряд намагається заохочувати тих, хто воліє стати підприємцем. І вже з 10 квітня планує нову грантову програму на власну справу для ветеранів.

250 тисяч, 500 тисяч, і один мільйон гривень. Такі гранти пропонує уряд учасникам бойових дій, людям з інвалідністю внаслідок війни. 500 тис. грн та 1 млн грн надаватимуться за умови співфінансування - 70/30, тобто ви маєте вкласти у свою справу 30 відсотків власних коштів, 70% - надасть держава. Щоб отримати один мільйон гривень - людина має бути фізичною особою підприємцем не менше ніж 3 роки.

І створити чотири робочих місця, мінімум 2, з яких займуть його побратими або особи з інвалідністю внаслідок війни. Грантові кошти, зокрема, можна використати на купівлю обладнання, сировини, матеріалів, оренду приміщення та транспортних засобів, які необхідні для реалізації свого бізнес-проєкту. Заявку на грант подавати через" Дію".