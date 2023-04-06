У екс-прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі діагностували онкологічне злоякісне захворювання крові - лейкемію. Про це повідомляє Corriere della Sera.​

Близько десяти днів тому 86-річний політик потрапив до лікарні Святого Рафаеля у Мілані для обстеження.Тоді ж його виписку, яку очікували протягом 24-26 годин - відклали на чотири дні.

2 квітня Берлусконі знову повернувся до лікарні. Ще пізніше з'явилась інформація про його перебування в реанімації.