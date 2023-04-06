У Берлусконі виявили рак - ЗМІ [ Редагувати ]
У екс-прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі діагностували онкологічне злоякісне захворювання крові - лейкемію. Про це повідомляє Corriere della Sera.
Близько десяти днів тому 86-річний політик потрапив до лікарні Святого Рафаеля у Мілані для обстеження.Тоді ж його виписку, яку очікували протягом 24-26 годин - відклали на чотири дні.
2 квітня Берлусконі знову повернувся до лікарні. Ще пізніше з'явилась інформація про його перебування в реанімації.
Болі, які мучать його, і пневмонія останніх кількох днів насправді є ускладненнями, які можуть завдати шкоди і так ослабленому організму.
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