"Сі Цзіньпін готовий зателефонувати Зеленському" - французький дипломат [ Редагувати ]
У четвер, 6 квітня, китайський лідер Сі Цзіньпінь заявив про готовність зателефонувати президенту Володимиру Зеленському. Про це повідомляють видання Le Parisien і 20minutes.fr.
Але він це зробить у "відповідний момент".
Глава Китаю Сі Цзіньпін заявив під час переговорів зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, що він готовий зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському коли прийде час", - повідомив ЗМІ французький дипломат, який був присутній на зустрічі.
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