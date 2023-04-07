Пекін підтримує контакти з усіма сторонами "конфлікту в Україні".

Про це повідомляє речник МЗС Китаю Мао Нін під час брифінгу.

Говорячи про зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з главою КНР Сі Цзіньпіном Мао Нін заявила, що Китай підтримує діалог з усіма залученими сторонами, "включно з Україною".

Вона підкреслила, що Китай висловив готовність поговорити з президентом України Володимиром Зеленським, але тільки тоді, коли прийде час.

"Китай завжди виступає за мирне врегулювання і готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб зробити свій внесок у досягнення миру", - додала представниця.