"Насичений день": Зеленський звітував про роботу [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив про насичений день.
- Перше – Ставка. Основна увага – боям за Авдіївку і Бахмут, за Луганщину, за кожен із тих напрямків, де ворог намагається зламати оборону всієї України.
- Друге – апарат РНБО разом з Урядом, разом із міністерствами готує новий потужний санкційний список осіб, які працюють на агресію, – вони будуть заблоковані.
- Третє – провів тривалу нараду щодо енергетики, питань як стратегічних – розвитку й захисту нашої енергосистеми за будь-яких умов, – так і поточних питань, про енергозабезпечення наших людей і українського бізнесу.
- Четверте – в офіційне життя нашої держави додаємо нову традицію поваги. Сотні тисяч мусульман України та мусульманська спільнота світу – різні держави, різні народи – у період священного Рамадану дотримуються суворого посту. Коли сідає сонце, відбувається іфтар – вечеря. Мав честь розділити іфтар із нашими воїнами, із представниками Меджлісу, з усією українською мусульманською спільнотою.
- І пʼяте – підписав сьогодні кілька указів про відзначення державними нагородами наших воїнів: 771 бійця. Загалом за час повномасштабної війни більше ніж 43,5 тисяч наших захисників і захисниць відзначені державними нагородами.
"І вітаю всіх, хто сьогодні святкує Благовіщення! Молимося за перемогу наших воїнів і порятунок усіх наших людей від зла окупації", - сказав президент.
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