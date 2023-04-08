Мобілізація в Україні: що потрібно знати про правила вручення повісток [ Редагувати ]
Військовозобов’язаним в Україні нагадали про необхідність дотримання правил військового обліку. Громадянам нагадали головні з них.
Про це повідомляє Львівський територіальних центрів комплектування.
В обласному військкоматі закликали дотримуватись правил військового обліку та нагадали про що необхідно знати, а саме:
- оповіщення може здійснюватися за місцем роботи, проживання, а також в громадських місцях. Законодавством чітко не визначено, де саме має бути вручена повістка;
- чоловікам віком від 18 до 60 років, на час дії воєнного стану потрібно постійно мати з собою документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи та надавати їх для перевірки уповноваженим особам;
- отримання повістки ще не означає призову на службу. Насамперед громадян викликають для уточнення військово-облікових даних;
- у разі якщо чоловік пройде медичну комісію та за всіма критеріями буде визнаний придатним, йому може бути вручена повістка на відправлення до військ;
- тим військовозобов’язаним, які мають право на відстрочку, необхідно прибути в РТЦК та СП з відповідними документами і підтвердити це;
- мобілізованих, які не проходили військової служби, обов’язково направляють до навчальних центрів для відповідної підготовки;
- військовозобов’язані чоловіки, які прибули в Львівську область для проживання з інших регіонів, повинні в семиденний термін звернутись до ТЦК та СП і стати на військовий облік;
- за порушення правил військового обліку та ухилення від призову передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Ухилянтам під час мобілізації загрожує покарання терміном до 5 років позбавлення волі.
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