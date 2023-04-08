Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонні переговори з начальником Генерального штабу Тьєррі Бюркаром. Обговорили ситуацію на фронті.

Про це повідомляється в Twitter-акаунті Бюркара.

Як відзначив Бюркар, розмова з Залужним вийшла плідною. Також він запевнив у тому, що Франція й надалі підтримуватиме Україну шляхом військовим поставок та навчань для наших воїнів.

"Плідна телефонна розмова з моїм колегою з України генералом Валерієм Залужним. Вислухав його аналіз ситуації на фронті. Запевнив його у нашій подальшій підтримці шляхом постачань та навчання, які Франція надає українським Збройним силам", - написав начальник Генштабу Франції.