Зеленський привітав всіх, хто відзначає Великдень 9 квітня [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський привітав всіх, то 9 квітня відзначає Великдень.
Я щиро вітаю українців та всіх християн, які сьогодні відзначають Великдень. Відзначають на передовій і в різних наших містах і селах.
"Вітаю братів поляків, литовців, латвійців, естонців. Наших справжніх друзів і союзників у США, Великій Британії, Німеччині, Італії, Франції, Канаді. У Празі та Братиславі, Любляні та Загребі, Відні та Бухаресті, Мадриді та Лісабоні, Амстердамі, Копенгагені та Брюсселі. Мільйони людей у Швеції, Фінляндії, Норвегії. Усіх, хто цього дня святкує Пасху в Європі, Латинській Америці, Африці, Азії та Австралії", - написав він.
Це – сучасний світ. Світ, який прагне жити вільно. Світ, у якому цінують життя, повагу та рівність кожної людини. На варті цього світу сьогодні стоїть Україна. Воює за свою землю та бореться за свої цінності. Два дні тому я розділив іфтар із мусульманами України. Незабаром поздоровлю іудеїв України із завершенням Песаху. А рівно за тиждень привітаю всіх, хто святкує Великдень цьогоріч 16 квітня.
"Ми можемо сповідувати різні релігії, але ми однаково віримо у свободу. У нас можуть бути різні традиції, але є спільна для всіх – це захист рідної землі. Ми відзначаємо світлі свята в різні дати, але одна буде єдиною для всіх: для України та всього вільного світу", - додав він.
Це День нашої Перемоги. Спільної. Неминучої. Перемоги світла, добра, справедливості, перемоги життя. Усього того, що символізує свято Господнього Воскресіння. Із Великоднем!
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