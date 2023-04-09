П'ятеро людей загинули внаслідок наїзду некерованого автобуса в Казахстані. Трагедія сталася у Шимкенті 8 квітня приблизно о 18:30 за місцевим часом.

У Шимкенті водій здійсни розворот на кінцевому маршруті, не поставив машину на ручне гальмо та пішов. Автобус скотився зі схилу і збив людей, які чекали на світлофорі.

Дві жінки та підліток загинули на місці, неповнолітня дівчинка та хлопець 2006 року народження померли у реанімації. Ще одна людина залишається у лікарні.

Водія відправили до СІЗО, йому загрожує до семи років позбавлення волі. Повідомляється, що автобус був технічно справний.