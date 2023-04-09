У Казахстані некерований автобус вбив п'ятьох людей (відео) [ Редагувати ]
П'ятеро людей загинули внаслідок наїзду некерованого автобуса в Казахстані. Трагедія сталася у Шимкенті 8 квітня приблизно о 18:30 за місцевим часом.
У Шимкенті водій здійсни розворот на кінцевому маршруті, не поставив машину на ручне гальмо та пішов. Автобус скотився зі схилу і збив людей, які чекали на світлофорі.
Дві жінки та підліток загинули на місці, неповнолітня дівчинка та хлопець 2006 року народження померли у реанімації. Ще одна людина залишається у лікарні.
Водія відправили до СІЗО, йому загрожує до семи років позбавлення волі. Повідомляється, що автобус був технічно справний.
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