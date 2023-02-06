У Казахстані стався потужний землетрус [ Редагувати ]
Землетрус магнітудою 5,4 стався у понеділок, 6 лютого, на півдні Казахстану. Про це повідомила сейсмологічна дослідно-методична експедиція казахстанського міністерства з надзвичайних ситуацій.
Підземний поштовх було зафіксовано о 19:02 за місцевим часом (15:02 за київським часом). Епіцентр стихії знаходився за 628 км на захід від Алма-Ати. Вогнище залягало на глибині 5 км.
Землетрус силою 2-3 бали за шкалою МSК-64 відчувався в третьому за величиною місті республіки Шимкенті з населенням понад 1,1 млн осіб, а також силою 2 бали - у селищі Темірлан, розташованому за кілька десятків кілометрів від Шимкента.
Про жертви чи руйнування не повідомлялося.
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