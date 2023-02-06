Землетрус магнітудою 5,4 стався у понеділок, 6 лютого, на півдні Казахстану. Про це повідомила сейсмологічна дослідно-методична експедиція казахстанського міністерства з надзвичайних ситуацій.

Підземний поштовх було зафіксовано о 19:02 за місцевим часом (15:02 за київським часом). Епіцентр стихії знаходився за 628 км на захід від Алма-Ати. Вогнище залягало на глибині 5 км.

Землетрус силою 2-3 бали за шкалою МSК-64 відчувався в третьому за величиною місті республіки Шимкенті з населенням понад 1,1 млн осіб, а також силою 2 бали - у селищі Темірлан, розташованому за кілька десятків кілометрів від Шимкента.

Про жертви чи руйнування не повідомлялося.

Нагадаємо, вночі потужний землетрус стався на південному сході Туреччини. Кількість жертв уже зросла до 1498. МЗС України встановлює долю 24 українців, які опинилися в зоні лиха.