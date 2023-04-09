Понад сто ворожих повітряних цілей - за п'ять місяців! Саме стільки ракет та дронів збили українські захисники за допомогою комплексів ППО "NASAMS", які передали нам західні партнери. Повітряні сили ЗСУ вперше показали роботу зенітно-ракетного комплексу родом із Норвегії.

Перші системи ППО "NASAMS" прибули в Україну ще торік у листопаді. Відтоді вони захищають небо від російських ракет та дронів!

Жодних відео про те, як працює установка по ворожих цілях не було... аж дотепер! За п'ять місяців завдяки "NASAMS" українські янголи неба знищили понад сто ворожих ракет та дронів! Навчання наші захисники проходили за кордоном.

Микита, командир дивізіону ЗРК "NASAMS":

Командир бригади подзвонив, сказав, все їдеш навчатися за кордон. Я куда? На "НАСАМС". Все, прийняв. Команда вже собрана, все вперед! Добре, що дуже багато поїхало молодих офіцерів. Була мрія служити на якомусь більш досконалому ЗРК, аніж С-300. Це стара техніка, яка доживає своє.

Бійці кажуть - радянські системи ППО значно програють сучасним комплексам!

Микола Олещук, командувач Повітряних Сил Збройних сил України:

На перспективу я бачу, що ми вперше в цій бригаді відмовимся від використання ЗРК старого парку. Думаю, в найближчий час зенітно-ракетна бригада буде озброєна всіма новітніми комплексами, які будуть в Україні.

Це звичайний радар. Але він удосконалений. В ньому знаходяться компʼютери. Він виявляється пультом крування, а також на ньому зразу розрахунок, може бачити повітряну обстановку. Тут набагато все простіше, надійніше. Ми бачимо всю обстановку, наблюдаємо на локаторі. Виліт низьколетячих цілей. Працюємо в семи різних режимах. Все залежить від ефективної площі розсіювання, розмір літака, блискучі точки. Ну до сто двадцяти кілометрів бачимо цілі.

Захисники сканують українське небо і вдень, і вночі. Хлопці запевняють - "NASAMS" дуже ефективна зброя проти російських повітряних цілей!

Микита, командир дивізіону ЗРК "NASAMS":

Знаходимся на пункті бойового управління ЗРК "НАСАМС". На цих робочих місцях знаходиться бойова обслуга, яка заступає на добу і вона безпосередньо веде бойові дії під керівництвом командира підрозділу. Знаходиться повітряна обстановка. Все відбувається дуже швидко. Натискається на ціль, або пальцями, монітор сенсорний, або курсором миші. Офіцер натискає цю кнопочку. Все, що буде в цьому секторі - все буде знищено віддає наказ. Дякуємо американським друзям, які надали нам даний ЗРК!

У Повітряних силах впевнені: чим більше західні парнери нам нададуть сучасних комплексів ППО, тим безпечнішим буде українське небо!