Російський рубль помітно здешевшав. За підсумками минулого тижня курс долара на московській біржі перевищив 81 рубль, євро - позначку у 89 рублів. Це максимум і за цей рік, і за минулий. Хоча ситуація на ринку для рубля сприятлива! Тож чим пояснюється курсова нестабільність? І куди вона заведе? З'ясовувала Ольга Жидецька.

Рубль здає позиції. За минулий тиждень російська валюта втратила понад 6% вартості. Це при тому, що мало не цілий рік демонструвала стабільність і навіть зміцнення. Аж тут раптом за кілька днів подолала психологічну позначку у 80 рублів за долар.

А на чорному ринкувзагалі 82 рублі зараз.

Влада країни-агресорки пояснює: висока волатильність рубля - це результат жорсткої геополітики, трансформації економіки та адаптації бізнесу. Тобто, в перекладі з чиновницької: головна причина девальвації - війна проти України. Та західні санкції, що обмежили можливості росії отримувати надприбутки від енергоносіїв. Нарешті є ефект і від встановлення нафтової "стелі", та й газовий ціновий ажіотаж здувся.

Антон Силуанов, міністр фінансів росії, країни-агресорки:

Зміни курсу пов'язані з притоками-відтоками валюти в нашу країну. Притоки-відтоки валюти, пов'язані з торговим балансом - скільки продали, скільки придбали. Тому ці зміни пов'язані або зі зростанням імпорту, або зі скороченням трохи експортного виторгу

"Трохи скорочення", про яке говорить міністр, вже призвело до бюджетної діри розміром 2,4 трильйона рублів. Це за результатами першого кварталу, тоді як увесь кошторис рф на поточний рік склав дефіцит на 2,93 трлн. Щоправда, в уряді країни-агресорки бадьоряться, мовляв, нічого, ось зараз ціни на нафту підростуть. Однак незалежні російські економісти далекі від оптимізму.

Володимир Мілов економіст, опозиційний політик:

Головна причина - це війна. Тобто економіка дуже слабка, якихось серйозних виходів із ситуації не вдалось знайти за минулий рік. На рублі не виникло жодного міжнародного попиту. Те, що влада хвалиться, як їм здається, якоюсь економічною стабілізацією економічної ситуації - окреме питання, є вона чи немає. Тому що багато в чому цього досягли обірванням ланцюжка купівлі товарів із Заходу, вони відновилися через Туреччину та Китай.

Не вірять заспокійливим навіюванням уряду і російські валютні спекулянти. Кажуть, з року в рік квітень-травень були вигідними для рубля місяцями, адже в цей час в країну заходить валютний виторг.

Сергій Єлісеєв, фінансовий блогер:

У нас уже квітень, і рубль мав би міцнішати, проте це не відбувається. Рубль слабшає. Це свідчить про те, що якщо зараз, у сезон, так би мовити, сильного рубля, ми бачимо курс 80, то восени, у сезон слабкого рубля, курс може піти ще вище.

Серед інших причин девальвації рубля українські економісти також називають прагнення мінфіну країни-агресорки залатати бюджетну діру, що легше зробити з дешевшою національною валютою. Позначився на курсі й невпинний від початку війни відтік капіталу.

Сергій Фурса економіст, інвестиційний банкір:

Варто зазначити, поки катастрофи немає, є падіння на кілька відсотків. Можливо, це саме відтік капіталу і дозволи, які отримали деякі компанії на виході з росії. Насамперед "Шел", якому дозволили забрати з росії приблизно мільярд доларів.

Як це позначитися на економіці країни-загарбниці? Спеціалісти пояснюють, вона вільно, але впевнено деградуватиме.

Адже кремль обрав радянську модель розвитку, і на шкоду російському бізнесу та добробуту громадян, друкуватиме гроші, щоб забезпечити виробництво зброї та покрити військові витрати.

Сергій Фурса економіст, інвестиційний банкір:

Якщо ми очікуємо, що в певний момент часу все в росії розвалиться, то ні, такого не буде. Тобто, вони йдуть шляхом примітивізації, деградації, поступового занурення у болото. Пам'ятайте, у Радянського Союзу був величезний ВВП, а їсти нічого не було. Нинішня росія поки що далека від цього, на жаль, там ринкова економіка, яка дуже гнучка. рівень життя падає, доходи знижуються, але їсти буде що, але менш якісні продукти.

Економісти кажуть: знецінення рубля - це лише симптом, а не хвороба. І її проявів з часом дедалі більшатиме. Росіяни стрибками курсу засмучені, проте кажуть, їм не звикати.

Дмитро, москвич:

Звісно, ​​інфляція, звісно, ​​все подорожчає, більше заробляти будемо.

Юлія, москвичка:

З досвіду ніколи не знаєш, до чого такі зміни призведуть. Тобто, якщо аналізувати, статистику якусь навести, то немає точних гарантій, що це призведе до того чи іншого.

Як і торік, коли кремль втягнув свою державу у війну та зробив її економічним ізгоєм, жителі країни-агресорки воліють мовчати й пристосуватися. Тим часом ЄС на останньому саміті підтвердив готовність і далі продовжувати санкційний тиск на росію.