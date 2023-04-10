В Одесі лікарі провели надскладну операцію та врятували хлопчика, який отримав кульове поранення [ Редагувати ]
Дістати кулю з серця дитини! Таке завдання постало перед лікарями в Одесі! Вони провели надскладну операцію та врятували хлопчика, який отримав кульове поранення з пневматичної гвинтівки. Як саме кардіохірурги боролися за дитяче серце - дивіться далі.
У місті Татарбунари семирічний Нікіта разом із восьмирічним братом випадково знайшли вдома пневматичну гвинтівку. Рушниця виявилася зарядженою - і малий отримав поранення грудної клітини. Зараз справою займається поліція, але головне, що лікарі з Одеси змогли врятувати дитину.
Нікіта, пацієнт лікарні:
Я себе почуваю добре - більше в мене не болить, там, де мені стрельнули.
З районної лікарні швидка доставила хлопчика до обласної дитячої. А там одразу ж вночі зібрали бригаду кардіохірургів. Рентген показав: куля калібром чотири з половиною міліметри увійшла до серцевої сумки та застрягла у задній стінці лівого шлуночка. Потрібна була термінова операція.
Ось знаходиться куля, ось безпосередньо - серце наше.
Олександр Гоцуляк, кардіохірург:
Небезпека кульових, ножових поранень в тому, що відбувається пошкодження стінки серця і кров виливається в навколосерцеву сумку і далі вона здавлює серце і серце далі не може скорочуватись.
Операція тривала дві з половиною години. Стратегію розробляли на місці з урахуванням ваги кожної секунди. Зробили невеликий розріз, дістали кулю з товщі міокарду, зашили вхідний та вихідний отвори. При цьому не можна зачепити жодної важливої судини та вени серця, адже куля засіла в двох міліметрах поруч.
Володимир Бузовський, завідувач відділенням серцево-судинної хірургії:
В момент, коли ми діставали кулю, була висока вірогідність високої кровотечі, тому що лівий шлуночок - він кожної секунди качає кров і кожної секунди у такого хлопчика ударний об'єм крові міг викидатися в серцеву сумку, тому ми максимально швидко її достали з мінімальною кровотечою.
Взагалі, кажуть лікарі, хлопчик народився у сорочці. Таке поранення, та й ще дитячого організму, могло дати багато важких ускладнень, але все минулося і операція пройшла на відмінно - і вже за тиждень хлопчика планують виписувати.
Олександр Попсуйко, анестезіолог:
Після ушивання розрізу дитину перевели до палати інтенсивної терапії, вже за дві години, навіть за півтори години дитину перевели на самостійне дихання, вона вже була в притомі - ну, і на ранок ми вже пили і годувались.
У лікарні кажуть: цей випадок дуже показовий, адже всі ланки медичної системи спрацювали як єдиний механізм.
Павло Георгієв, генеральний директор лікарні:
Починаючи з районної лікарні, потім спрацювало з цією дитиною фахово екстрена медична допомога і потім вже наші лікарі і, мабуть, ще найголовніше - те, що в цій лікарні за рік війни надійшло багато сучасного медичного обладнання, дякуючи якому в нас сьогодні є такий результат.
Та лікарі звертаються до батьків: щоб не було таких випадків - уважніше стежити за своїми дітьми, а зброю, розчини дезінфекції, та інші шкідливі і небезпечні речовини – обовʼязково тримати в недоступному для дітей місці.
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