Нищать і живих, і мертвих: окупанти обстріляли кладовище у Краматорську (фото) [ Редагувати ]
Фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko
В ніч проти понеділка, 10квітня, окупанти обстріляли кладовище у Краматорську Донецької області. Є руйнування. Про це повідомляється у Facebook мера міста Олександра Гончаренка.
Вночі росія обстріляла кладовище у Краматорську.
Мер опублікував фото наслідків удару.
За його словами, внаслідок ворожої атаки постраждалих немає, наразі встановлюються наслідки руйнувань.
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