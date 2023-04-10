В ніч проти понеділка, 10квітня, окупанти обстріляли кладовище у Краматорську Донецької області. Є руйнування. Про це повідомляється у Facebook мера міста Олександра Гончаренка.

Вночі росія обстріляла кладовище у Краматорську.

Мер опублікував фото наслідків удару.

За його словами, внаслідок ворожої атаки постраждалих немає, наразі встановлюються наслідки руйнувань.