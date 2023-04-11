Окупанти обстріляли Дніпропетровську область з артилерії [ Редагувати ]
В ніч проти вівторка, 11 квітня, окупанти із ствольної артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Окупанти випустили по прибережним територіям Марганецької громади близько десяти снарядів. На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники обстежують місця прильотів та з'ясовують наслідки.
по темі
В ніч проти понеділка, 10квітня, окупанти обстріляли кладовище у Краматорську Донецької області
У понеділок, 10 квітня, окупанти обстріляли Херсон
Окупанти минулої доби обстріляли прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів
У ніч неділі, 9 квітня, окупанти обстріляли Запоріжжя
У ніч неділі, 9 квітня, окупанти обстріляли Запоріжжя