19 років судової тяганини й нарешті вердикт. Київський національний університет театру, кіно і телебачення Івана Карпенка-Карого відстояв в суді свою земельну ділянку, яку хотіли захопити в центрі столиці рейдери та збудувати на ній - житловий комплекс. Про завершальне судове засідання - далі.

Житловий комплекс - замість учбового корпусу. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого з 2004-го року намагається в судах довести незаконність відчудження земельної ділянки вишу. За ласим шматком в історичному центрі Києва полюює компанія "Зодча Діадема". На вулиці Коновальця хочуть звести черговий ЖК.

Прокуротурою було доведено, що у наслідок виконання оспорюваних договорів та додаткових угод держава втратить майно у вигляді земельної ділянки та майна. Земельна ділянка майже 2 га. Крім того, прокуратурою наведені докази недійсності договорів. В момент укладення договорів були недодержані умови законодавства, а саме - зімельна ділянка не відводилася КМДА під будівництво.

І Північний апеляційний суд Києва прийняв ці доводи.

Суд постановив - на рішення господарського суду від 16.12 у справі задовольнити частково. Рішення 16/49 задовольнити частково, та прийняти нове рішення і позов заступника головного прокурора задовольнити повністю визнавши договір не дійсним від 7.12.04.

У ВИШі рішенням апеляційного суду задоволені, втім, вважають боротьба за земельну ділянку ще повністю не виграна.

Інна Кочарян, ректор Київського національного університету театру, кіно і телебачення Імені І.К. Карпенка-Карого:

Дуже задоволені, що прийняли рішення на користь університету. На користь студентів. Що буде далі? Побачимо. Але ще є одна інстанція, я думаю, що вони не зупиняться, вони обовʼязково подадуть. Ну це моя субʼєктивна думка. Але будемо боротися до кінця. Заради майбутнього наших студентів.

На важливості збереження майна університету наголошує й народний артист україни Богдан Бенюк.

Богдан Бенюк, народний артист України: