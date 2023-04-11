Житловий комплекс - замість учбового корпусу: університет імені Карпенка-Карого відстояв свою земельну ділянку [ Редагувати ]
19 років судової тяганини й нарешті вердикт. Київський національний університет театру, кіно і телебачення Івана Карпенка-Карого відстояв в суді свою земельну ділянку, яку хотіли захопити в центрі столиці рейдери та збудувати на ній - житловий комплекс. Про завершальне судове засідання - далі.
Житловий комплекс - замість учбового корпусу. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого з 2004-го року намагається в судах довести незаконність відчудження земельної ділянки вишу. За ласим шматком в історичному центрі Києва полюює компанія "Зодча Діадема". На вулиці Коновальця хочуть звести черговий ЖК.
Прокуротурою було доведено, що у наслідок виконання оспорюваних договорів та додаткових угод держава втратить майно у вигляді земельної ділянки та майна. Земельна ділянка майже 2 га. Крім того, прокуратурою наведені докази недійсності договорів. В момент укладення договорів були недодержані умови законодавства, а саме - зімельна ділянка не відводилася КМДА під будівництво.
І Північний апеляційний суд Києва прийняв ці доводи.
Суд постановив - на рішення господарського суду від 16.12 у справі задовольнити частково. Рішення 16/49 задовольнити частково, та прийняти нове рішення і позов заступника головного прокурора задовольнити повністю визнавши договір не дійсним від 7.12.04.
У ВИШі рішенням апеляційного суду задоволені, втім, вважають боротьба за земельну ділянку ще повністю не виграна.
Інна Кочарян, ректор Київського національного університету театру, кіно і телебачення Імені І.К. Карпенка-Карого:
Дуже задоволені, що прийняли рішення на користь університету. На користь студентів. Що буде далі? Побачимо. Але ще є одна інстанція, я думаю, що вони не зупиняться, вони обовʼязково подадуть. Ну це моя субʼєктивна думка. Але будемо боротися до кінця. Заради майбутнього наших студентів.
На важливості збереження майна університету наголошує й народний артист україни Богдан Бенюк.
Богдан Бенюк, народний артист України:
110 років скоро буде нашому університету, якби не купили на Львівській площі те приміщення наші метри, які купили це приміщення і віддали під консерваторію, то напевно ми б вже давно були б роспорошені по всьому світу. Але ось стримати, втримати в цей момент, коли наїжджають з усіх боків ті буратіно, які мають гроші, от тут за щокою мають золоті монети і не знають куди їх вкласти, то це дуже є важливо. Нехай вкладуть в українську культуру і допоможуть побудувати корпус, а не будувати те, шо приносить їм девіденди.
по темі
Телеканал "Інтер" продовжує цикл сюжетів про українців, які через російську агресію втратили житло та роботу, але знайшли себе в іншому місті. Чергова історія має назву "Лялькотерапія" й присвячена подружжю акторів з Херсонщини, які вже стали частиною мистецького руху Дніпра.
Скандал, якого ще не бачила Америка. За останню добу 45-й президент США, Дональд Трамп побував і під формальним арештом, і вислухав кримінальні звинувачення, і заявив про "змову" і "політичні переслідування".
Звинувачення у переслідуванні, вбивствах та тортурах сьогодні звучали в Гаазі. Тут розпочався трибунал. На жаль, не над Путіним. Колишнього президента Косова Хашима Тачі судять за воєнні злочини під час війни із Сербією 1998-99 років.
Закордонні гості кажуть: приїхали підтримати українців у тяжкий час і водночас поділитися своїми знаннями та вміннями з місцевими акторами театру та кіно. Як проходять тренінги - бачила наша знімальна група.
Цю роботу глядач мав побачити ще рік тому, втім повномасштабна війна змусила режисера переглянути постановку. А трагедія у Дніпрі, коли в багатоповерхівку влучила російська ракета, ще більше змінила акценти. Репортаж Артура Терещенко.
Навіть в умовах війни має бути місце для творчості! Це філософія героїв нашого наступного сюжету. Актори-початківці - люди абсолютно різних професій на сцені театру імені Леся Курбаса у Києві дали прем'єру.