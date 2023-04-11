У новому ЛОР-відділенні вже прооперували 35 маленьких пацієнтів і черга не меншає

На Дніпропетровщині медики відкрили реабілітаційний центр та сучасне ЛОР-відділення з операційною. Ремонт роблять власними силами, а дороговартісне обладнання вибили у благодійників. Кажуть, із розширенням послуг вбивають одразу двох зайців - лікарям дають додаткові робочі місця, а пацієнтам змогу отримати своєчасну кваліфіковану допомогу.

Маленькій Амілі - усього 3 рочки. Кілька годин минуло, як її з операційної повернули до мами в палату. У дівчинки були проблеми з аденоїдами. Місяць дівчинка мала утруднене дихання носиком.

Ані - мати маленької пацієнтки:

Аденоїди наші перекрили увесь носовий прохід і дитина тяжко дихала вже. В понеділок-вівторок ми здавали аналізи і ось в четверг ми вже на операції. Операція пройшла дуже швидко - 30 хвилин мабуть.

Та ще донедавна дітей із подібними проблемами відправляли за більше як сотню кілометрів у Дніпро. Та тепер такі операції роблять і в цій лікарні. Відділення анестезіології отримало сучасну техніку. До прикладу, наркозно-дихальну станцію подарували благодійники.

Андрій Швець – анестезіолог:

Плюс цієї станцій той, що на ній можна проводити анестезіологічне забезпечення інгаляційними анестетиками, які є на даний момент у світі вважаються найбільш безпечними та найбільш контрольованими для проведення анестезіологічного забезпечення.

У новому ЛОР-відділенні вже прооперували 35 маленьких пацієнтів і черга не меншає, розповідає отоларинголог Ольга.

Ольга Лупан – отоларинголог:

Вони повинні були чекати цю операцію по декілька місяців. Тобто наше відділення надає змогу надавати населенню своєчасну в короткі терміни. Це дуже важливо, бо як мучається дитина з аденоїдними вегетаціями це знає дитина і батьки цієї дитини.

Валерій Яременко - головний лікар:

У нас дуже развито неврологічне відділення, у нас є осміограф, який тільки Мечникова получило, а у нас він вже рік працює. Міограф, реабілітація - це весь комплекс, тобто вся лікарня буде направлена на комплекс допомоги мешканцям Криворізького району.

У лікарні відкрили цілий реабілітаційний комплекс. І цим дали роботу більше як десятьом спеціалістам.

Мотомет - цей пристрій він дуже чудовий. Для пацієнтів з обмеженими можливостями. Виткористовується для верхніх та нижніх кінцівок. Використовується при інсульті, при запаленнях, травмах серцево-судинних використовуємо та інших.

Є профілактор євмінова - для лікування хвороб хребта. Орбітрек і велотренажер - для сухлобів та вен. Тут навіть проводять безкоштовно пресо-терапію.

Ольга – пацієнтка:

Якщо ви міряли тиск, коли надувається на руці манжет. Зараз в мене таке періодично, починаючи з ніг, потім коліна, потім руки поступово воздух уходить, потім опять. Ощущения хороше.

Світлана Слюсарська – фізіотерапевт:

Процедура за счет такого пресмасажа вона насичує усі ткані киснем і за счет цього покращується самопочуття. Крім цього це зняття набряків, майже любого походження.

А за допомогою цього апарату вирішують проблеми із суглобами.

Якщо буде боляче, скажете, я зменшу для першого разу. За рахунок того, що проходить ось ця хвиля. Вона стимулює усі регенеративні процеси.

На сьогодні лікарня обслуговує більше сорока тисяч населення. За рахунок збільшення пацієнтів, лікарня стала заробляти більше, а відтак з'явилися гроші на реалізацію планів.

Євген Ситниченко - начальник Криворізької районної військової адміністрації:

За рахунок цього збільшується кількість, так би сказати не хворих, а людей, які користуються послугами цієї лікарні. Тим самим вони заробляють кошти, які витрачають в свій розвиток і також збільшується заробітна плата лікарів. Тоесть лікарі самі розуміють, чим більше вони працюють тим більше вони заробляють.

У планах впровадити у лікарні хірургію одного дня і відкрити кабінет кінезітерапії.