В Одесі відкрилася міжнародна виставка карикатур: роботи присвячені корупції під час війни [ Редагувати ]
Корупція боїться світла та сміху, але ще більше - поліції та судів. В Одесі, у "Всесвітньому клубі одеситів", відкрилася міжнародна виставка карикатур, роботи на яку надіслали художники з 20 країн світу. Окрема тема для вітчизняних карикатуристів - злочинний заробіток на війні.
"Корупція - небезпека для всього світу". Понад сто робіт, на виставку з такою назвою зібрали дуже швидко. Карикатури прихали з Мексики, Польщі, Німеччини, Ізраїлю, України, загалом понад з 20 країн. Адже корупція - явище, що не знає кордонів.
Олександр Федоров, автор проекту:
Она начиналась, в общем-то, с Адама и Евы. Здесь есть подобные карикатуры. На уровне психологии - она находится в сознании людей.
Для України ця тема нині - особливо болюча. Навіть наймолодша учасниця виставки, десятирічна Олеся Єгорова розуміє: корупція під час війни - то гроші на крові. Вітчизняні художники не могли оминути скандали із закупівлями у військовій сфері. Один з найвідоміших українських карикатуристів Володимир Казаневський довго вагався, чи надсилати на виставку одну зі своїх карикатур.
Олександр Федоров, автор проекту:
Он сделал эту работу, я с ним беседовал, еще до этого скандала. Но боялся это показать, чтобы не нанести какой-то вред. И вот, он прислал эту работу, впервые она демонстрируется.
Центральна карикатура виставки присвячена історичному одеському хабарю: кілька возів апельсинів, які купці відправили владі, стимулювали продовження будівництва Одеського порту. В поєднанні з однією з найвідоміших одеських скульптур старий хабар набрав міжнародного значення.
Віктор Джевага, художник-карикатурист:
Атланты держат земной шар. Я заменил его на апельсин, чтобы все вспомнили ту большую при Павле взятку апельсинами.
Карикатура настільки сподобалась, що на замовлення організаторів, "Укрпошта" випустила марку та конверт з її зображенням. Для Віктора Джевага - це вже четверта марка, створена на основі його робіт. Процедуру погашення провели просто на відкритті виставки.
Сергій Дрозд, директор Одеської дирекції АТ "Укрпошта":
От этот перший, круглий, оранжевий апельсин, то є така перша візуалізація взятки. Сьогодні ми погасимо і запустимо цю яскраву марку і цій яскравий конверт в обіг.
Організатори виставки звісно, не вірять, що карикатурами можна спинити корупцію. Але нагадують: розголос - один з дієвих важелів впливу на корупціонерів.
В'ячеслав Воронков, журналіст:
Она боится света, она боится смеха, что над ней будут смеяться, и боится юмора.
А ще боїться правоохоронних органів. Численні затримання посадовців за останній рік, показали антикорупційна система в Україні працює, наважаючи на військовий стан. І після Перемоги ці процеси посиляться.
Георгій Барац, директор "Всесвітнього клубу одеситів":
Вернутся с фронт наши ребята, которые жизнью своей, здоровьем жертвовали, для того, чтобы мы были антикоррупционным, толерантным обществом. Вот, тогда будет война внутри с теми, кто этого не придерживается. Вот, тогда в суды, в прокуратуру придут те люди, которых за взятки не купишь. Они отдали кровь и жизнь за это общество.
А ще має змінитися психологія тих, хто дає хабарі. І карикатура - гарний спосіб подивитися на себе очами інших.
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