Керованими авіабомбами по Новобериславу на Херсонщині та Білопіллю на Сумщині! Останнім часом ворог дедалі частіше застосовує подібну зброю. Торік такими снарядами російське військо бомбардувало Харків, Суми, Ізюм, Чернігів та Маріуполь.

Окупанти з літаків завдають ударів за п'ятдесят кілометрів від лінії бойового зіткнення, або ж з українського кордону чи з моря. Відтак, наші сили ППО їх просто не дістають. Що це за бомби, чим вони небезпечні та як від них захиститися - розбирався Михайло Манилюк.

російське військо - гірше за зграю диких звірів, їм треба більше людської крові та болю! По мирних містах вони стріляють із танків та артилерії, запускають ракети та дрони. А тепер - іще й керовані бомби з літаків!

Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил ЗСУ:

Вони атакують всюди і про ці бомби я вже десь з тижнів три загострюю увагу. Тому що була загроза, на яку реагувати, мягко кажучи, важко. Тому що противник застосовує керовані бомби - дистанційно, поки що безкарно. Потрібно розуміти, що літаки завдають ударів з дистанції.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Командування повітряних сил України пояснює - росія має тотальний дефіцит високоточних ракет. Масове виробництво боєприпасів на підприємствах країни-агресора призупинили Західні санкції. Але ворог знайшов підступний вихід - і тепер використовує керовані авіабомби. Росіяни застосовували такі в Сирії, залишаючи після себе випалену землю там, де колись були мирні міста й села!

Наталія Гуменюк, керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь":

Протидіяти ми їм можемо, але адекватно кажучи. Все ж таки протидія буде потужнішою за ті бомби - і в кількісному співвідношенні вони не доречні. Тому не зважаючи, що в нас є певні успіхи, і час від часу, ми збиваємо ці керовані авіабомби, але все ж таки в більшості випадків вони влучають.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Що ж це за авіабомби такі? І чому їх називають "розумними"? Вони оснащені системами управління та наведення, іноді - невеликими ракетними двигунами. Вага бомби - півтони, однак росіяни вже працюють над значно потужнішим зразком!

Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил ЗСУ:

В медійному просторі росії з'явилася інформація - вони це спеціально виставляють, не приховуючи. Шойгу перевіряє завод, де запущена лінійка з виробництва. Спеціально там показують дати - 23-й рік, що вони виготовляють півторатонні бомби. Очевидно, що їх теж мабуть, будуть оснащувати крилами і GPS навіацією. Все таки півтори тонни - це вже втричі більша потужність.

Раніше в Україні окупанти застосовували керовані авіабомби епізодично - наприклад, під час штурму Маріуполя. Тепер - змінили тактику!

Михайло Манилюк, кореспондент:

Арсенал, який можна перетворити на керовані авіабомби, у росіян - дуже великий. Та й літаків із вертольотами, з яких власне й випускають цей вид боєприпасів, теж достатньо!

Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил ЗСУ:

Я вже казав, що десять, а то й дванадцять бомб таких противник по всій лінії фронту застосовує щодня. Це пʼятсоткілограмові - ФАБ-500, бомба оснащена крилами.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Виникає питання - якщо росія застосовує проти нас такі потужні боєприпаси, чи є в нас можливість їх збивати? У Збройних силах України пояснюють - нам потрібно більше сучасних системи ППО та літаків. І знищувати потрібно не самі "керовані бомби", а російські бомбардувальники ще до того, як вони випустять снаряд у бік України!

Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ:

Це системи Петріот, САМП-ТІ з іноземних, а найкраще - це нормальні, сучасні літаки. Нормальні, я маю на увазі ті, на яких ми наголошуємо - це F-16, або інші літаки покоління 4+, здатні протистояти російській авіації на великій відстані, які мають і радари потужні, і ракети класу повітря-повітря. Тільки так можна протистояти цій загрозі.

Михайло Манилюк, кореспондент: