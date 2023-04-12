Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн відреагувати на відео страти українського військового російським окупантом. Він також підкреслив, що загарбники будуть відповідати за свої злочини. Про це звернення Зеленського.

Він зазначив, що ніхто у світі не повинен ігнорувати те, як легко росіяни вбивають. Так, відео страти українського полоненого має побачити світ.

Зеленський зазначив, що на цього відео зображена росія, якою вона є. Для окупантів немає людей - їм байдуже на синів, братів та дітей.

Президент зазначив, що росія намагається зробити таку звичку знищувати життя новою нормою.

Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше, так було в Бучі. Тисячі разів. Кожен повинен реагувати, кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що пройде час. Ми нічого не збираємось забувати і прощати вбивць. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору.

Зеленський підкреслив, що світ не зрозуміє, якщо лідери не зреагують та таку жорстокість.