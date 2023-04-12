Зеленський закликав лідерів відреагувати на страту українського військового [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн відреагувати на відео страти українського військового російським окупантом. Він також підкреслив, що загарбники будуть відповідати за свої злочини. Про це звернення Зеленського.
Він зазначив, що ніхто у світі не повинен ігнорувати те, як легко росіяни вбивають. Так, відео страти українського полоненого має побачити світ.
Зеленський зазначив, що на цього відео зображена росія, якою вона є. Для окупантів немає людей - їм байдуже на синів, братів та дітей.
Президент зазначив, що росія намагається зробити таку звичку знищувати життя новою нормою.
Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше, так було в Бучі. Тисячі разів. Кожен повинен реагувати, кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що пройде час. Ми нічого не збираємось забувати і прощати вбивць. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору.
Зеленський підкреслив, що світ не зрозуміє, якщо лідери не зреагують та таку жорстокість.
Зараз треба діяти. І нам в Україні максимально зосередитись на фронті - максимально допомагати, грати окупанта з нашої землі. Головна мета перемогти. Головна мета в Україні - міцність, щоб перемогти. Розгром окупанту, вирок вбивцям, трибунал державі-злу. Вічна пам'ять кожній людині, чиє життя забрав цей російський терор. Слава усім, хто б'ється проти цього зла. Слава Україні!
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