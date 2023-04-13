Щоденні російські удари незламний Оріхів та його жителі витримують вже понад рік.

З прифронтового Оріхова, що на Запоріжжі поліцейські евакуювали останню родину із дітьми. Утім роботи правоохоронцям ще вистачає. Під постійними обстрілами у місті продовжують жити пенсіонери. Які виїхати не наважуються.

Люди намагаються гуртуватися і щодня збираються у "Пунктах незламності". Інна Гогой розкаже більше.

Повз побиті будинки порожніми вулицями Оріхова їде поліцейський екіпаж. Цього ранку правоохоронці мають евакуювати останню у місті родину із дітьми. 32-річна Надія та її доньки чекають спецтранспорт біля будинку. Жінка каже, наважилась виїжджати, бо хвилюється за дітей. Адже від ударів російських снарядів Оріхів здригається щодня все дужче.

Надія, жителька Оріхова:

Страшно, як близько страшно, як десь далеко, то вони ще так, а як близько, так. - А ви ховаєтесь десь, ні? - В підвалі. - Сильно тут гримить? - Вчора вночі так взагалі було жах.

Залишатися довго на вулиці - небезпечно, тож евакуація проходить дуже швидко. Перед тим, як сісти у машину дівчата поспіхом обіймають рідних.

Батьки Надії - залишилися вдома. Кажуть, їм важко наважитися на переїзд, бо не хочуть покидати рідний дім.

Анна, жителька Оріхова:

Все життя наживали. Я після школи пішла робити, щоб заробить оце все, що в мене є зараз.

Щоденні російські удари незламний Оріхів та його жителі витримують вже понад рік. Ворог б'є по місту з артилерії та реактивних систем. Останнім часом застосовує авіацію. Ось ця триметрова вирва утворилась від удару авіабомбою. Близько тижня тому керованими ракетами окупанти вдарили й по місцевій школі. Поліцейські кажуть, зараз обстріли стали ще інтенсивнішими. Саме тому ні на день не припиняють роботу з евакуації місцевих.

Василь Заярський, начальник відділення поліції №4 Пологівського райвідділу поліції:

Є багато руйнувань в місті. Тому на теперішній час ми намагаємось евакуювати якомога найбільше людей похилого віку, маломобільних, а також дітей. Це все робиться разом спільно з Оріхівською громадою.

Люди, які й досі залишаються в Оріхові, намагаються гуртуватися між собою та облаштовують "Пункти незламності". Ось у цьому сховку можна поїсти гарячого, зарядити телефон, попрати речі, трохи перепочити та навіть просто поспілкуватися.

Любов Ярова, депутатка Оріхівської міської ради:

Є тут кімната, де йде прийом лікаря, є необхідні первинні медикаменти. Життя останні 3 неділі занадто складне. Нам і так було нелегко всі ці дні й часи війни, а особливо в останні дні. Зараз на нас запускають керовані ракети.

Пані Таїсія приходить сюди щодня. Каже, вікна у її будинку побиті, світла теж немає, навіть не можливо їжу нормально приготувати.

Таїсія, жителька Оріхова:

Зранку я ще можу там нашкребти дровець, погріти чай, а вдень нема у мене чим готовить, нема. А газ я боюся завозить.

У таких "Пунктах незламності" працюють волонтери. Це самі жителі Оріхова, які попри небезпеку, допомагають своєму рідному місту триматися.