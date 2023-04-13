Розпочинаємо цей випуск з історії про нейрохірургів тилового Закарпаття. З початком війни роботи в них додалося. Лікують і переселенців, і поранених цивільних та військових.

Моя колега Ірина Ковальчук потрапила на одну із найскладніших операцій.

Володимир Смоланка - один з найвідоміших нейрохірургів - готується до операції. І розповідає про нові умови роботи.

Володимир Смоланка. лікар-нейрохірург:

Бачите, це нові операційні - три, оскільки у нас щойно закінчилася реконструкція з розширенням Центру нейрохірургії! Закінчилося будівництво, за останні роки сюди інвестовано майже 200 мільйонів.

Пригадує, як доводилося працювати раніше у двох операційних.

Володимир Смоланка. лікар-нейрохірург:

Минулого року зробили 1900 операцій, і ми вже у двох операційних просто не встигали. Ми робили з лорами, нашими колегами. Оперували до 11,12 ночі, до часу ночі, бо це був безперервний потік пацієнтів.

Поки тривають останні приготування до операції, лікар розповідає, ця операційна обладнана за останнім словом техніки на майже 60 мільйонів гривень!

Володимир Смоланка. лікар-нейрохірург:

Використовуємо так звану нейронавігацію. Це якраз один з тих апаратів, отриманий коштом транскордонної програми. Це дозволяє чітко виявити вогнище, яке маємо видаляти. Тобто оце і є нейронавігація. У нас одиниці мають, і навіть не всі клініки на Заході.

На операційному столі - 42 річний чоловік. Пацієнт страждає частими епілептичними нападами.

Володимир Смоланка. лікар-нейрохірург:

Розташована лобна доля головного мозку, верхня скронева звивина, а десь тут згідно з даними МРТ знаходиться центр мови й ми позаду від нього. І ми позаду нього видаляємо ділянку фокальної кортикальної дисплазії. Надзвичайно складна операція.

Аби все пройшло чітко і без ускладнень - за монітором стежить нейрофізіолог.

Ольга Герасименко, нейрофізіологиня:

Працюю з інтраопераційним нейрофізіологічним моніторингом, який використовуємо для того, щоб контролювати рухові та чутливі функції наших пацієнтів.

На поготові й реаніматологи, адже, навіть, під час операції у пацієнта може початися напад епілепсії!

Роман Трийцятник, лікар-анестезіолог, реаніматолог:

Якщо виникнуть такі судоми, ми можемо боротися з ними, і відповідно допомагаємо таким чином пацієнту, і створюєм комфортні умови для роботи хірурга і нейрофізіолога.

Операція - складна, хоч і не надто тривала, головне, зберегти усі функції головного мозку пацієнта!

Володимир Смоланка. лікар-нейрохірург:

Ми видалили ділянку мозку, яка викликала епілепсію. Збережені нормальні ділянки мозку, судини, які є важливими й функціонально значущими, і які й далі будуть функціонувати! Все.

У пана Володимира за плечима - майже десять тисяч врятованих життів! На рік виконує у середньому 250 операцій. Розповідає, торік у них найбільше хворих було з пухлинами головного мозку.

Війна додала роботи. У центрі лікують переселенців та поранених. Третину ліжок займають військові.

Олександр, поранений:

Під час штурму одного об'єкту, потрапила куля в шию, вийшла через праве плече. По дорозі зачепила хребець, він роздробився і зачепив спинний мозок. Відмовили ноги й погано працює ліва рука. Операція була ще 18 листопада, зараз поки без операцій. Поки нема такої операції, щоб склала спинний мозок. Довгий час реабілітація.

І її військовий зможе проходити в Україні. Медики кажуть, важливо в себе в країні навчитися рятувати та повертати до повноцінного життя. І пан Володимир вчить. Більша частина лікарів цього медцентру його учні.