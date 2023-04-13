Коли окупанти можуть активізувати ракетні удари: у Генштабі розкрив плани ворога [ Редагувати ]
Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що росія планує почати серійне виробництво крилатих ракет Х-50. Що може вказувати на можливість посилення ракетних ударів по Україні цієї осені. Про це він сказав під час брифінгу.
Слід зазначити, що за наявними даним в червні цього року рф планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни.
Нова крилата ракета Х-50 зможе вражати цілі на дальності до 1,5 тисяч кілометрів. Вона є дозвуковою, яка використовує систему наведення стратегічної ракети Х-101. На відміну від Х-101, Х-50 має менший за розмірами планер.
Ця ракета має довжину шість метрів і масу близько 1600 кілограмів, її крейсерська швидкість польоту - 700 кілометрів на годину (максимальна - 950). Носіями Х-50 є бомбардувальники Ту-22М3, а також стратегічні Ту-95МС та Ту-160.
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