Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що росія планує почати серійне виробництво крилатих ракет Х-50. Що може вказувати на можливість посилення ракетних ударів по Україні цієї осені. Про це він сказав під час брифінгу.

Слід зазначити, що за наявними даним в червні цього року рф планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни.

Нова крилата ракета Х-50 зможе вражати цілі на дальності до 1,5 тисяч кілометрів. Вона є дозвуковою, яка використовує систему наведення стратегічної ракети Х-101. На відміну від Х-101, Х-50 має менший за розмірами планер.

Ця ракета має довжину шість метрів і масу близько 1600 кілограмів, її крейсерська швидкість польоту - 700 кілометрів на годину (максимальна - 950). Носіями Х-50 є бомбардувальники Ту-22М3, а також стратегічні Ту-95МС та Ту-160.