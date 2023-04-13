Чи присутній НАТОвський контингент в Україні? Цю тему зараз активно обговорюють західні аналітики. Усе через злив секретних документів Пентагона. В одному з них йшлося саме про спецпризначенців країн-членів Альянсу, які начебто перебувають на території нашої країни. Чи може бути це правдою? Світлана Чернецька дізнавалася.

Журналісти та військові аналітики продовжують вивчати секретні документи Пентагону, які "злили" невідомі в мережу. В одному з цих документів з позначкою "цілком таємно" йдеться про присутність в Україні іноземних сил спеціальних операцій. Цей документ датований 23 березня і в ньому перелічуються держави, які надіслали свої контингенти. З Латвії - 17 спецпризначенців, Франції - 15, США - 14, Нідерландів - 1. А найбільше представників спецслужб Великої Британії - 50 осіб.

Де саме вони перебувають і які завдання виконують - в документі не вказано. В британському Міністерстві оборони не підтвердили цю інформацію, але й не спростували. Зазвичай, про роботу елітних сил відомо дуже мало, це одне із найсекретніших відомств. Займається проведенням таємних операцій та розвідкою. Дії "Командос" ніколи не коментує британський уряд. На відміну від спецслужб, вони не підпадають під контроль парламенту.

Стівен Ерлангер, головний дипломатичний кореспондент в Європі газети "The New York Times":

Це звичайна практика мати спецпризначенців в країні у час війни. Вони можуть допомагати з наведенням цілей, вони можуть допомагати з тренуванням, я припускаю, що вони займаються більш сучасною зброєю, але ніхто це не підтверджує. Але мене ця інформація не дивує. І вона не здивує жодного, хто залучений у цій війні. 50 людей - це далеко не військова бригада, тож це не здивує і росіян.

Спецсили Великої Британії вважаються одними із найефективніших у світі та складаються з кількох елітних військових підрозділів. Це, зокрема, легендарна Спеціальна повітряна служба, Полк спеціальної розвідки та Спеціальна човнова служба. І не секрет, що до повномасштабного вторгнення, британські спецпризначенці тренували українських вояків. Зокрема, інструктаж спеціальної човнової служби міг допомогти повернути острів Зміїний.

А нещодавно стало відомо про дві операції британських "Командос" в Україні минулого року. Колишній голова морських піхотинців генерал-лейтенант Магован підтвердив, що 350 британських морпіхів були терміново відкликані із місії у Норвегії, щоби евакуювати британське посольство з Києва у січні, а у квітні допомагали відновити роботу дипломатичного відомства - забезпечували захист персоналу.

Шашанк Джоші, редактор відділу оборони видання "The Economist":

В Україні вони точно не беруть участь в боях, не діють глибоко в російському тилу, в якихось небезпечних місіях, не залучені у війні напряму. Вони дорадчі сили. І найімовірніше, що ці люди тренують українських вояків. Дуже важливо пам'ятати, що тактичний вплив офіцера сил спецпризначення, який тренує українця на українській землі - може бути значно меншим, аніж тактичний вплив аналітика розвідки, який забезпечує надзвичайно чутливу інформацію щодо цілей з бази десь у Сполучених Штатах. Він може бути далеко, але матиме диспропорційний ефект на точність та ефективність українських ударів великої дальності.

Але поки що це все спекуляції, бо українська розвідка наполягає, що злиті документи - підробка і спецоперація окупантів. А британське міноборони зазначає, що в паперах чимало неточностей. Хоча в Сполучених Штатах витік сприймають дуже серйозно і розпочали кримінальне розслідування.