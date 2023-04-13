У Львові завершився Міжнародний форум з реабілітації. Три дні медики, експерти, представники міжнародних організацій та фондів обговорювали лікування, протезування та реабілітацію українських військових та цивільних, що постраждали внаслідок російської агресії.

До чого домовилися врешті? І які перспективи окреслили? - розкаже Христина Гашенко.

Другий місяць реабілітацію в одному із медзакладів Львова проходить боєць Євген Шваб. Чоловік у грудні на Луганщині потрапив під ворожий танковий обстріл. Через важке поранення втратив ногу. Зараз він готується до протезування. За 3 дні йому в цій же львівській лікарні встановлять металевий апарат.

Євген Шваб, військовослужбовець Збройних сил України:

Я повністю довіряю нашими спеціалістами, і про це не шкодую. Я бачу по собі, по-своєму досвіду, що це високий рівень. Мені це допомогло, тобто на 2, на 3 тиждень після реанімації мої м'язи були атрофовані. Але за допомогою наших спеціалістів я зараз можу рухатись нормально. Нічого не болить

В Україні щодня проводиться до 8 тисяч сеансів реабілітації. Для пацієнтів - безкоштовно. За все платить держава. Такі дані озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на Міжнародному форумі з реабілітації.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Комплекс реабілітації коштує 33 600 грн, це 1 цикл - 21 день. Сьогодні цей цикл триває 2 цикли підряд і ми працюємо над тим, щоб для певних видів травми значно збільшити кількість циклів, які можуть проходити. І надалі маємо в планах збільшити й вартість.

Окрім фізичної реабілітації, військовослужбовці мають отримати і якісну психологічну. Особливо ті захисники, які повернулися із полону.

Олексій Соловйов, заступник секретаря РНБО:

Вони пройшли через таке, що наші лікарі повинні бути геніальними, щоб вийняти їх з цієї прірви, з якої фактично, їх фізично витягнули, але психологічно ми розуміємо, що вони там. Це повинно бути окремий підхід до таких людей, їхнє супроводження повинно постійно бути під відповідними соціальними службами.

В українських медзакладах працює кілька десятків тисяч фахівців з реабілітації. З них лише тисяча - це фізичні терапевти.

Христина Гашенко, кореспондент:

Якість надання реабілітації - одне із головних питань обговорення медиків та політиків у цій залі. Щоб цивільні та військові отримали належне лікування - потрібні фахівці. Сьогодні їх в Україні вкрай не вистачає.

У Першому медичному об'єднанні Львова реабілітацію проводять пів сотні лікарів. У планах кількість працівників збільшити у тричі. З навчанням допомагають іноземні партнери.

Жаклін Гарт, доктор медичних наук (США):

Ми перейшли до навчальних програм, тому що Україні потрібно формувати фахівців, формувати мультидисциплінарні команди. Це навчання двостороннє, воно йде в обох напрямках. І я бачу прогрес, я бачу досягнення. Ви думаєте не лише про пацієнта, а і про його сім'ю, про суспільство.

У Міністерстві у справах ветеранів також допоможуть бійцям за потреби перейти з військової кар'єри у цивільну. Для цього уже розробили певний план.

Юлія Лапутіна, міністр у справах ветеранів України:

Надамо всі, щоб людина отримала інструменти розвитку. І це буде не тільки ментальне здоров'я, фізичне здоров'я реабілітація. Це буде також освіта, отримання цивільної спеціальності працевлаштування, отримання грантів на власний бізнес, це також є елементами реінтеграції людини в мирне життя.

Стратегію повернення до мирного життя після війни планують уже найближчим часом розглянути на засіданнях РНБО. Окрім цього в Україні запровадять посаду помічника ветерана. Такий проєкт розпочнуть зі Львова.

Юлія Лапутіна, міністр у справах ветеранів України:

Ми започатковуємо 4 пілотні проєкти по створенню Інституту помічника ветерана, який допомагатиме в громаді людині, яка прийшла з війни, отримати усі необхідні послуги, допомагатиме їй або йому, надаватиме інформацію куди необхідно звертатися. І цей помічник ветерана - це також елемент реабілітації.

Офіційно до початку великої війни в Україні було зареєстровано 5 тисяч ветеранів. З них - 80 відсотків і зараз боронять державу від російської армії.