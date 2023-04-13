Польща анонсувала передачу Україні нової партії МіГ-29 [ Редагувати ]
Польща планує передати Україні нову партію винищувачів МіГ-29 для боротьби проти російської агресії.
Про це повідомляє РАР.
"Ми поставимо ще одну партію", - сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, говорячи про літаки МіГ-29.
За його словами, польська військова авіація налічує 48 винищувачів F-16 наразі користується підтримкою партнерів, у тому числі США, які відправили чергову партію винищувачів F-22 на ротацію у рамках зміцнення східного флангу НАТО.
Він зазначив, що поставки замовлених Польщею багатоцільових винищувачів F-35 очікуються у найближчі роки.
Моравецький також запевнив, що польські військові більше не потребують МіГ-29.
При цьому прем'єр Польщі не уточнив, яку кількість літаків планують передати Україні цього разу та терміни їхньої передачі.
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