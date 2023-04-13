"Готуємо хлопців": Зеленський зібрав військовий кабінет [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів особливий формат роботи з керівниками сектору оборони, командувачами, розвідкою та Офісом президента.
"Сьогодні провів військовий кабінет - особливий формат роботи з керівниками нашого сектору оборони, нашими командувачами, розвідкою, Офісом. Лише те, що прямо необхідно для управління передовою і забезпечення активних дій України, захисту нашої держави від російського терору. Це було змістовно", - розповів президент.
За його словами, зараз йде підготовка українських військових. Окрім цього Україна очікує постачання очікуваної від партнерів зброї.
"Ворог обов'язково зазнаватиме втрат у відповідь за кожен удар по українцях.
Слава всім, хто зараз у бою заради України! Дякую всім, хто працює заради нашої оборони і перемоги", - заявив Зеленський.
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