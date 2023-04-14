ЗСУ за добу знищили 500 окупантів: нові втрати росії в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військові за минулу добу ліквідували ще 500 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення росія втратила вже понад 181 тисячі своїх солдатів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати російської армії станом на 14 квітня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 181 090 (+500) осіб ліквідовано,
- танків - 3650 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 7069 (+16) од,
- артилерійських систем - 2784 (+7) од,
- РСЗВ - 535 (+0) од,
- засобів ППО - 283 (+0) од,
- літаків - 307 (+0) од,
- гелікоптерів - 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+0),
- крилатих ракет - 911 (+0),
- кораблів /катерів - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5640 (+3) од,
- спеціальної техніки - 321 (+1).
по темі
У російському Міноборони заявили про нібито підготовку хімічної атаки по Сумській області. У провокаціях ворог традиційно звинувачує ЗСУ
Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 570 окупантів
Станом на ранок понеділка, 3 квітня, українські військові ліквідували за добу 610 російських військових
У неділю, 26 березня, речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук заявив про те, що українські військові ліквідували офіцера російської армії Дмитра Лісіцкого
Російськими окупантами продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках