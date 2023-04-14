Буде справедлива відповідальність: Зеленський відреагував на обстріл Слов’янська [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Окупанти жорстоко обстріляли Слов'янськ у Донецькій області і за кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Слов'янськ. Окупанти жорстоко обстріляли місто. Влучили по житлових будинках. На жаль, є поранені та загиблі", - йдеться у повідомленні.
Зеленський написав, що держава-зло вкотре демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей, руйнуючи, знищуючи все живе.
"За кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога непокараним також не залишимо", - додав президент.
по темі
Тільки перемога України над російською диктатурою дозволить відкрити шлях до верховенства права у Європі та миру у світі
Росіяни вдарили авіацією по підприємству на прикордонні Чернігівської області. Наразі відомо про одного постраждалого
Парламент виконує усі вимоги, які ставляться з боку ЄС
Знищення російського крейсера "москва" рік тому було великим досягнення для України
Вплив Китаю на росію матиме далекосяжні наслідки для Європи та відносинах з КНР