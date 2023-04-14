Окупанти жорстоко обстріляли Слов'янськ у Донецькій області і за кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Слов'янськ. Окупанти жорстоко обстріляли місто. Влучили по житлових будинках. На жаль, є поранені та загиблі", - йдеться у повідомленні.

Зеленський написав, що держава-зло вкотре демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей, руйнуючи, знищуючи все живе.

"За кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога непокараним також не залишимо", - додав президент.