Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готується до деокупації Криму. Українські військові робитимуть усе, щоб повернути контроль над півостровом, зокрема й використовуватимуть усю можливу зброю. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Він підкреслив, що Україна не відмовляється від Криму, тому що острів є невід'ємною частиною країни.

Ми будемо використовувати весь наш арсенал, який є в наявності. І зброя, яку робить наш оборонно-промисловий, обов'язково буде застосована. І байдуже: чи буде це Крим, чи Донецька, Луганська області.

Данілов додав, що ЗСУ будуть використовувати всю наявну зброю для знищення противника.