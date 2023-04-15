"ЗСУ не дають росіянам наблизитися до Авдіївки" - Тарнавський [ Редагувати ]
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські військові тримають позиції під Вугледаром та не дають російським окупантам наблизитися до Авдіївки.
Він оприлюднив фото знищеної російської техніки, додавши напис: "Відпочивають орки під Вугледаром".
Наша артилерія працює влучно, кожен воїн в окопах сьогодні виконує задачі на найвищому рівні.
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