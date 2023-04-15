Японія надасть Україні 400 млн доларів на відновлення критичної інфраструктури [ Редагувати ]
Японське державне агентство JICA надасть Україні 400 млн доларів безповоротної допомоги в рамках Програми екстреного відновлення, направленої на критичну інфраструктуру. Про це повідомляє прес-служба міністерства.
Угоду підписали представники JICA та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Насамперед йдеться про забезпечення базових громадян України та відновлення критичної інфраструктури.
Кошти виділятимуться на підтримку наступних напрямків:
- обладнання для гуманітарного розмінування
- транспортне обслуговування
- енергетичне обслуговування
- управління відходами руйнувань
- водопостачання
- медичне обладнання
- обладнання для надання освітніх послуг
- аграрного сектору
- сектору суспільного мовлення
- сектору комунальних послуг на рівні органів місцевого самоврядування.
Крім того, уряд Японії виділить 70 мільйонів доларів грантової підтримки відновлення України через механізм Програми розвитку ООН. Загалом, з початку року була досягнута домовленість між Україною та Японією про виділення понад 600 млн доларів на відновлення України, повідомили в прес-службі
Агентство JICA - японська урядова організація з надання технічної, грантової допомоги та пільгових кредитів урядам іноземних держав.
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