Японське державне агентство JICA надасть Україні 400 млн доларів безповоротної допомоги в рамках Програми екстреного відновлення, направленої на критичну інфраструктуру. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Угоду підписали представники JICA та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Насамперед йдеться про забезпечення базових громадян України та відновлення критичної інфраструктури.

Кошти виділятимуться на підтримку наступних напрямків:

- обладнання для гуманітарного розмінування

- транспортне обслуговування

- енергетичне обслуговування

- управління відходами руйнувань

- водопостачання

- медичне обладнання

- обладнання для надання освітніх послуг

- аграрного сектору

- сектору суспільного мовлення

- сектору комунальних послуг на рівні органів місцевого самоврядування.

Крім того, уряд Японії виділить 70 мільйонів доларів грантової підтримки відновлення України через механізм Програми розвитку ООН. Загалом, з початку року була досягнута домовленість між Україною та Японією про виділення понад 600 млн доларів на відновлення України, повідомили в прес-службі

Агентство JICA - японська урядова організація з надання технічної, грантової допомоги та пільгових кредитів урядам іноземних держав.