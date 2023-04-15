У суботу, 15 квітня, у південній частині Казані видніється чорний стовп диму. Про це повідомляє місцеве видання inkazan.

Місцеві повідомляють про гучний вибух в районі танкового полігону.

Як відзначаються екстрені служби, наразі жодних повідомлень вони не отримували.

Водночас із селищ Салмачі, Усади, Вознесенське та інших видно стовп диму. Наразі із селища Салмачі все ще видно дим, але вже не чорний, а сірий, передає кореспондент.

В місцевих Telegram-каналах жителі повідомляють про гучний вибух в районі танкового полігону. Деякі ж кажуть про два гучних гуркоти з тривалою перервою. Згідно з повідомленнями окремих людей, внаслідок вибуху затрусились вікна в одному з житлових комплексів.