Руслан Смєщук, кореспондент:

Останні декілька днів на Сході йдуть рясні дощі, і дороги розмокли, перетворилися на суцільний жах, і зараз доїхати до позицій іноді перетворюються на окрему пригоду.

Це та частина фронту, де сусідять Донецька та Луганська області. І останні дні росіяни тут зменшили кількість атак на українські позиції.

Артем, військовослужбовець Збройних сил України:

На зараз ситуація є стабільною, ворог чи закінчує…чи вичерпав можливо наступальні можливості. Зараз обстановка більш-менш нормальна - стабілізувалася. Працюємо на заборону, шукаємо цілі - і по них працюємо.

І де машиною, а де пішки ми добираємося до замаскованої польової бази високоточної артилерії - натівського зразку. Це - самохідка "КРАБ", калібру 155 міліметрів. Справжня, високотехнологічна машина-снайпер. Перше,що кидається в око, - ніби дротовий сарай над самохідною.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Однією із характерних рис нашої війни є ось така сітка рабиця. Вона захищає самохідку від влучань ворожого дрона-камікадзе. Зараз майже вся артилерія, що я бачив, прикрита цим недорогим, але вкрай ефективним захистом.

Зиновій, військовослужбовець Збройних сил України:

На даному етапі цієї війни, мабуть, найбільшу небезпеку для цієї САУ "КРАБ" як і для іншої артилерії становлять саме Ланцети. Тому рабиця унеможливлює попадання ланцету саме в САУ.

Ось тут видно як діють ті самі ланцети та подібні російські дрони. Один птах корегування і наведення зверху, ланцет - майже над землею. А ось як навіть прості матерчаті сітки рятують від російських дронів.

Зиновій служив артилеристом в радянській армії, на початку повномасштабного вторгнення встиг повоювати на радянських САУ, а тепер воює на "Крабі".

Зиновій, військовослужбовець Збройних сил України:

Старі системи – знаєте, це примітивне порівняння, але як порівнювати Жигуля і Мерседеса. Тому що коли ми говоримо про швидке займання вогневої позиції, про швидкість і точність виконання бойових завдань, ми говоримо про влучність, про маневреність.

Ось як це відбувається. Розрахунок самохідки стартує на завдання.

Всередині, на відміну від радянської самохідної арти, незвично багато місця. Немов однокімнатна квартирка. На бойовому виїзді САУ, дрони коригування, і командні пункти - працюють як одна мережа.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Наведення коректує пташка, нам дають координати - ми їх вводимо, гармата автоматично наводиться і стріляє. Буквально все автоматично робиться.

Швидка зміна позиції - і знову вогонь. Мобільність, швидкість руху і пострілів, та єдина бойова мережа дають перевагу якості над кількістю.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Ця одна машина, бувала вибивала цілу батарею ворожої артилерії - це шість штук за один виїзд…просто гарна коректура - і гармата працює відмінно.

Хлопці показують запис з дрона - це результати їхньої роботи останніми днями. Знищена позиція російських мінометників. А ось - тут ціллю арти став ворожий танк.

Артем, військовослужбовець Збройних сил України:

Було пряме попадання - звичайний снаряд, ніякі високоточні боєприпаси. Але десь на пʼятий постріл влучили в танк - і танк був знищений.

Ось так - добу за добою, вдень і вночі українська - в прямому сенсі снайперська арта сточує ворожий атакуючий потенціал. Нівелюючи ворожу перевагу у кількості стволів.