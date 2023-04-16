Навесні цього року військові рф змінили тактику своїх обстрілів. Нині вони здебільшого обстрілюють території до яких можуть дістати.

Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону "Єдині новини".

"Всі звикли з осені-зими чути про масовані обстріли всієї України, коли ворог фактично застосував увесь свій стратегічний арсенал крилатих ракет і випустив їх по об'єктах нашої критичної інфраструктури. Зараз це змінилося. З весни ворог передусім атакує південні, східні та північні області. Куди може дістати тією зброєю, там і атакує", - сказав Ігнат.

Речник додав, що, за даними української розвідки, кілька місяців тому росія мала на зберіганні 7 тисяч ракет для С-300, але з цієї кількості вже використаний чималий обсяг.

"Треба розуміти, в якому стані ці ракети, якщо вони готові до застосування. Як вони зберігалися, чи не відсиріли. Тому не можна точно сказати, скільки у них є боєздатних, бо як вже неодноразово бачили при застосуванні С-300, їх знаходили на території росії. Вони не долітали", - пояснив він.

Ігнат нагадав, що росіяни можуть виготовляти ракети для С-300 та С-400. Крім цього, нещодавно з'явилась інформація про відновлення виробництва ракети Х-50. За словами Ігната, ця ракета є аналогом ракети Х-101.

"Можливо, взялись за неї, тому що мають з чого робити й, можливо, тому, що вона дешевша. Це така сама крилата ракета, як Х-101, в принципі її можна збивати засобами ППО", - зазначив він.