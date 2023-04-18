"Від 24 лютого Україна повернула 2235 українців і українок із російського полону" - Зеленський [ Редагувати ]
У вівторок, 18 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив, що від 24 лютого Україна повернула 2235 українців і українок із російського полону.
Пам’ятаємо про всіх. Повернемо кожного і кожну.
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